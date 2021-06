Aditya Chopra lance une campagne de vax pour la fraternité cinématographique hindi | Nouvelles des gens

New Delhi : Une campagne de vaccination contre le COVID pour les travailleurs de l’industrie cinématographique a commencé dans les studios Yash Raj Films (YRF), qui vise à vacciner environ 4000 travailleurs dans la première phase.

L’entraînement, initié par le cinéaste Aditya Chopra, vise à faciliter la reprise de l’activité quotidienne à Bollywood.

« Après avoir vacciné tous les employés d’YRF, nous avons commencé à vacciner les membres de l’équipe de nos films et nous sommes maintenant ravis d’avoir lancé la campagne de vaccination pour l’industrie cinématographique hindi. Cela entraînera le retour au travail des salariés journaliers de notre industrie. et assurer une stabilité financière pour eux-mêmes et leurs familles », a déclaré Akshaye Widhani, vice-président principal de Yash Raj Films.

« La campagne devra se dérouler par phases, compte tenu du nombre énorme de vaccins nécessaires pour couvrir l’industrie. Dans la première phase, qui démarre aujourd’hui, nous serions en mesure de vacciner au moins 3 500 à 4 000 personnes. YRF s’engage pour aider à redémarrer l’industrie qui a été durement touchée par la pandémie », a ajouté Widhani.

YRF vise à vacciner 30 000 membres enregistrés de la FWICE (Fédération des employés de cinéma de l’Inde occidentale). L’entreprise a déjà vacciné ses employés lors d’une précédente campagne qui s’est déroulée dans les studios YRF de Mumbai.