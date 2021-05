Aditya Chopra fait don d’un budget de célébration de 50 YRF à l’aide de COVID-19 | Nouvelles des gens

Mumbai: La cinéaste Aditya Chopra consacre l’intégralité du budget de Yash Raj Films (YRF) à la célébration des 50 ans pour aider l’industrie et les salariés quotidiens, à un moment où le pays est aux prises avec la deuxième vague meurtrière de COVID-19.

YRF a terminé 50 ans en 2020 et Chopra avait l’intention de célébrer l’événement marquant à l’échelle mondiale. Avec la deuxième vague de la pandémie mettant fin à nouveau à l’industrie cinématographique, il a décidé de donner un budget de 50 YRF pour la cause.

La centrale de production lance également une nouvelle initiative qui verra sa fondation fournir des repas cuisinés à des milliers de travailleurs de première ligne à Goregaon et nourrir également les gens dans les centres de quarantaine d’Andheri, depuis la cuisine des studios YRF.

La dernière décision fait suite au lancement par Chopra de l’initiative Yash Chopra Saathi la semaine dernière, visant à fournir un soutien financier à des milliers de travailleurs de l’industrie cinématographique.

« YRF ne fêtera pas ses 50 ans même si les choses reviennent à la normale plus tard, car Aditya Chopra a décidé de détourner l’intégralité de ce fonds pour les secours de Covid. Il est clair que les fonds doivent être utilisés de toute urgence pour redémarrer l’industrie d’abord, car il a été le plus durement touché à cause du virus », a déclaré une source commerciale.

La source a ajouté qu’Aditya veut se concentrer uniquement sur l’aide à l’industrie et à la fraternité qui a également été un système de soutien à YRF au cours des 50 dernières années.

Dans le cadre de cette initiative, la fondation Yash Raj supervisera les transferts directs d’avantages de Rs 5000 aux femmes et aux seniors de l’industrie, et distribuera des kits de rationnement aux travailleurs pour une famille de quatre personnes pendant un mois, par le biais de leur partenaire ONG Youth Feed. Inde.

Récemment, YRF a écrit au ministre en chef du Maharashtra pour lui demander s’ils pouvaient acheter des vaccins pour les 30 000 travailleurs enregistrés de l’industrie cinématographique. YRF a ajouté qu’il couvrirait toutes les dépenses liées à la vaccination des travailleurs.