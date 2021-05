Aditya Chopra demande à Maharashtra CM d’aider YRF à vacciner 30 000 employés de cinéma | Actualités des films

Bombay: Dans le sillage de la deuxième vague de COVID-19 qui fait rage en Inde, le patron de Yash Raj Films, Aditya Chopra, s’est engagé à vacciner les travailleurs quotidiens de toute l’industrie cinématographique hindi.

YRF, dans un communiqué, a exhorté le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, à permettre à l’entreprise d’acheter 30000 vaccins COVID-19 et de prendre en charge toutes les dépenses liées au programme de vaccination de ces travailleurs.

Akshaye Widhani, vice-président senior de YRF, a déclaré dans un communiqué: « L’industrie cinématographique traversant une période sans précédent, il est urgent de redémarrer au plus tôt pour que des milliers de travailleurs puissent recommencer à gagner leur vie et protéger leur famille. Yash Raj Films, par l’intermédiaire de la Fondation Yash Chopra, souhaite offrir son soutien à cet égard. «

Il ajoute en outre: «Nous avons envoyé une demande au ministre en chef du Maharashtra pour qu’il alloue et nous permette d’acheter des vaccins COVID-19 pour 30 000 travailleurs enregistrés, qui sont membres de la fédération de l’industrie cinématographique à Mumbai au plus tôt.

<< La Fondation Yash Chopra prendra en charge tous les autres coûts associés à la vaccination des travailleurs tels que la sensibilisation, le transport des travailleurs et la mise en place de toute l'infrastructure requise pour le programme de vaccination. Nous espérons que notre aimable demande sera approuvée, ce qui permettra à nos membres d'être sûr et aussi les remettre au travail au plus tôt », lit-on.

YRF a en outre expliqué qu’une fois la vaccination terminée, les travailleurs peuvent reprendre leur travail respectif et l’industrie peut continuer à fonctionner.

« Cette vaccination mise en place est nécessaire pour lutter non seulement contre la maladie mortelle, mais aussi pour lutter contre la baisse de l’économie de l’Etat. Ensemble, unissons nos mains et éradiquons cette maladie, la pauvreté et le chômage du Maharashtra », indique le communiqué.

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement.

De nombreuses célébrités de Bollywood comme Priyanka Chopra, Sonu Sood, Varun Dhawan, Akshay Kumar et d’autres se sont manifestées pour contribuer au gouvernement indien afin d’aider les personnes paralysées par la pandémie COVID-19 dans le pays.

Au milieu de la flambée des cas, de nombreuses stars comme Katrina Kaif, Sidharth Malhotra, Alia Bhatt, Mira Rajput, Bhumi Pednekar, entre autres, ont utilisé les médias sociaux pour amplifier la voix de ceux qui en ont besoin.