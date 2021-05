Aditya Chopra, chef de YRF, va vacciner des travailleurs de l’industrie cinématographique hindi, voici tout ce que vous devez savoir

Aditya Chopra, la dirigeante de Yash Raj Films (YRF), s’est présentée comme un grand geste pour aider les travailleurs quotidiens de l’industrie cinématographique hindi. L’as cinéaste va vacciner les travailleurs de toute l’industrie cinématographique et a même exhorté le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, à permettre à l’entreprise d’acheter 60000 vaccins COVID-19 et de prendre en charge toutes les dépenses liées au programme de vaccination de ces travailleurs. .

La lettre envoyée par YRF à la Fédération des employés du cinéma de l’Inde occidentale (FWICE) se lisait comme suit: « L’industrie cinématographique traversant une période sans précédent, il est urgent de redémarrer au plus tôt pour que des milliers de travailleurs puissent recommencer à gagner leur vie. et de protéger leurs familles. Par l’intermédiaire de la Fondation Yash Chopra, Yash Raj Films souhaite offrir son soutien à cet égard. Nous avons adressé une demande à l’Honorable Ministre en chef du Maharashtra pour qu’il alloue et nous autorise à acheter des vaccins COVID-19 pour 30 000 personnes enregistrées les travailleurs, qui sont au plus tôt membres de la fédération de l’industrie cinématographique à Mumbai. «

Il se lisait en outre comme suit: « La Fondation Yash Chopra prendra en charge tous les autres coûts associés à la vaccination des travailleurs, tels que la sensibilisation, le transport des travailleurs et la mise en place de toutes les infrastructures nécessaires au programme de vaccination. Nous espérons que notre aimable demande sera approuvée. permettre à nos membres d’être en sécurité et de les remettre au travail au plus tôt. «

Aditya Chopra et son équipe ne négligent aucun effort pour aider les gens à lutter contre la pandémie de coronavirus.