Aditi Rao Hydari et son beau Siddharth en vacances ensemble ? Les photos de Bina Kak nous font nous interroger

Dernièrement, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles Aditi Rao Hydari et Siddharth sortent ensemble. Les deux n’ont fait aucun commentaire en public, mais leurs publications sur les réseaux sociaux et leurs apparitions publiques suggèrent que les rumeurs pourraient bien être vraies. Aditi Rao Hydari et Siddharth ont été vus ensemble à l’aéroport de Mumbai il y a quelques jours. L’actrice n’a pas posé avec lui. Cependant, elle a fait signe aux paps. Maintenant, la mondaine Bina Kak a partagé quelques photos d’Aditi Rao Hydari et Siddharth sur son compte Instagram. Nous pouvons aussi voir Siddharth sur les photos. Aditi l’appelle Gudiyaa Maasi. Regarde ces photos…

Bina Kak est une femme politique indienne et elle est assez proche de certaines stars de Bollywood. On peut voir Aditi Rao Hydari vêtu d’un jean et d’un t-shirt. Salman Khan rend toujours visite à la maison de Bina Kak lorsqu’il est au Rajasthan. Les rumeurs selon lesquelles ils seraient ensemble ont commencé l’année dernière. Il était présent à la projection spéciale de Jubilee. Les deux ont travaillé ensemble dans un film Maha Samudram où ils sont devenus de bons amis. Il a décrit comme l’une des plus belles personnes qu’il ait connues dans sa vie.

Siddharth, qui doit libérer Takkar, a critiqué un journaliste pendant les promotions. On lui a demandé s’il avait fait une introspection sur la façon dont sa vie amoureuse personnelle était un échec alors qu’il jouait des héros romantiques à l’écran. L’acteur qui est connu pour être assez vocal a déclaré que cela ne le concernait pas du tout. Il a dit aux gens de se concentrer plutôt sur le film. Aditi Rao Hydari ne parle pas non plus de sa vie personnelle dans la presse. Elle était auparavant mariée à l’acteur Satyadeep Mishra.

Après son divorce, il est sorti avec Shruti Haasan et Samantha Ruth Prabhu. Mais les relations n’ont pas duré longtemps. Aditi Rao Hydari et Siddharth y vont lentement et régulièrement.