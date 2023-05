Aditi Rao Hydari élève la barre de la mode haut dans une robe évasée bleu ciel à Cannes 2023, les fans disent qu’ils sont « magnifiques à tomber par terre »

Mercredi, l’actrice de Bollywood Aditi Rao Hydari a enflammé Internet en déposant ses photos sexy en robe bleue du Cannes 2023 sur les réseaux sociaux. Elle a l’air absolument magnifique et « magnifique à tomber par terre » sur les photos.

Partageant une série de photos, l’actrice a écrit : « Ravi de vous revoir à Cannes ». En un rien de temps, ses photos ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Ses fans ont félicité l’actrice pour son look, l’un d’eux a écrit : « Superbe ». Le deuxième a dit, « magnifique à tomber », la troisième personne a commenté, « les fans d’Aditi aiment karooo. Le quatrième a dit: « Maintenant, c’est une beauté et une classe à porter à Cannes. » La cinquième personne a commenté, « étourdissant ».

Regarde:





Sur le plan personnel, Aditi serait en couple avec l’acteur Siddharth. À l’occasion de son anniversaire, l’actrice s’est rendue sur Instagram et a partagé une bobine dans laquelle elle et Siddharth ont été vues se tenant la main dans un lieu étranger, sautant dans les rues avec bonheur. Siddharth avait l’air si joyeux et perdu à Aditi qu’il trébucha. Cependant, il a réussi à s’équilibrer pour se remettre sur pied. L’appelant «manicorne», Aditi a partagé un souhait sincère pour Siddharth.

L’actrice a sous-titré le post en disant : « Joyeux anniversaire manicorne Au bonheur toujours ! Films, amour, musique, avoir toujours le cœur le plus pur et le plus fort, aux camions magiques de rires et ne jamais jamais grandir ! Sois magique, sois le jour le plus heureux siddu . »

Lors de la promotion de sa série Web Taj, Aditi a évoqué des rumeurs de liaison avec DNA India et a déclaré: « Puisque je travaille, je ne regarde pas cela. Les gens parleront et vous ne pourrez pas les empêcher de parler. Ils le feront. faire ce qu’ils trouvent intéressant et je fais ce que je trouve intéressant, ce qui va se dérouler. Je pense que ça va. Et tant que j’ai un travail incroyable à faire et que je travaille avec des réalisateurs que j’aime, et tant que les gens accepte-moi et regarde-moi, je suis vraiment heureuse », confie l’actrice.