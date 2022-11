Aditi Prabhudeva obtient son moment de fangirl alors que Yash et sa femme Radhika Pandit assistent à la réception de mariage de l’actrice

L’acteur kannada Aditi Prabhudeva s’est marié avec l’homme d’affaires Yashas Patla plus tôt cette semaine et les photos des célébrations sont largement diffusées en ligne. Parmi les clichés de la cérémonie, les internautes s’extasient devant les clichés des jeunes mariés avec Rocking Star Yash et Radhika Pandit.

Aditi a toujours exprimé son admiration pour Radhika et avait l’air vraiment ravie de voir Yash et Radhika assister aux festivités du mariage. Dans l’une des vidéos, la mariée a été vue en train de sourire d’une oreille à l’autre lorsque Yash et Radhika sont entrés dans la salle et ont rejoint Aditi et Yashas sur scène. La mariée a eu un vrai moment de fan quand elle a étreint Radhika sur scène et lui a planté un bisou sur la joue.

Regardez la vidéo







Après le succès sans précédent de KGF 2, Yash a consolidé sa place de superstar dans tout le pays. D’autre part, Radhika Pandit, qui a été la principale dame de nombreux superhits Kannada, est l’un des acteurs les plus aimés de l’industrie. Outre leur chimie à l’écran très appréciée, le couple s’est également fixé des objectifs relationnels majeurs hors écran, avec des photos et des vidéos de chacune de leurs apparitions devenues virales sur les réseaux sociaux.

Après avoir assisté à la réception, Yash a interagi avec les médias. Lorsque l’un des journalistes lui a posé des questions sur son prochain film, l’acteur a ri et est parti. Les fans de Yash attendent sa prochaine annonce de film, depuis la sortie du chapitre 2 de KGF.

Parlant du chapitre 2 de KGF, Yash, Sanjay Dutt et Raveena Tandon sont sortis en salles le 14 avril 2022. Le deuxième volet de la série est devenu le film le plus rentable de Kannada, et même en hindi. Le film était la suite du drame d’action KGF Chapter 1 de 2018. En raison du succès retentissant de KGF 2, les créateurs proposeront KGF Chapter 3. Cependant, la date de sortie n’est pas encore finalisée.