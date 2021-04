La gardienne indienne de premier choix Aditi Chauhan est prête à se rendre en Islande après avoir signé avec le club islandais Hamar Hveragerdi, a confirmé jeudi la Fédération indienne de football sur Twitter. Aditi jouera pour le club dans la troisième division du système de ligue de football féminin du pays. Le club est une installation multisports et a aligné son équipe féminine pour la première fois en 2020 dans le 2.Deild Kvenna, en raison de la pandémie de coronavirus, la ligue a été suspendue à mi-chemin et Hamar a terminé sixième, après avoir remporté quatre de ses 15 matches. Ils ont fait match nul deux et ont perdu neuf de leurs matchs.

Aditi, qui a remporté la Ligue indienne des femmes (IWL) la saison dernière avec le Gokulam Kerala FC, deviendra la deuxième footballeuse indienne à décrocher un contrat professionnel avec une équipe européenne. Bala Devi est le premier à le faire et joue avec le club écossais des Rangers Women’s FC depuis la saison dernière.

Aditi avait auparavant joué au niveau semi-professionnel avec les femmes de West Ham United alors qu’elle poursuivait sa maîtrise en gestion du sport à l’Université de Loughborough à Londres. Aditi avait joué pour les Hammers pendant deux saisons avant de retourner en Inde.

Aditi a récemment disputé deux matches amicaux internationaux avec l’équipe nationale lors d’une tournée en Ouzbékistan et contre l’équipe locale et la Biélorussie. Contre l’Ouzbékistan, l’Inde a perdu 1-0 alors qu’elle s’est inclinée de manière décevante 2-1 contre la Biélorussie. Malgré les pertes, Aditi a bien joué et a effectué quelques bons arrêts dans les deux matchs.

Jeudi, le pseudo Twitter officiel de l’AIFF a écrit: «Félicitations au gardien de but de l’équipe nationale féminine senior @ aditi03chauhan pour sa signature avec le club du drapeau islandais de l’Islande Hamar Hveragerði.»

Aditi n’a pas encore publié les nouvelles sur ses comptes de médias sociaux.

