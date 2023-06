Aditi Ashok termine 4e à égalité de la Mizuho Americas Cup

Aditi Ashok a enregistré son troisième top cinq consécutif en terminant quatrième à égalité à la Mizuho Americas Cup.

Aditi a terminé à deux coups de la gagnante ultime, Rose Zhang, qui a remporté la gloire lors de son premier événement professionnel.

C’était la première fois depuis Beverly Hanson en 1951 qu’un joueur gagnait lors de ses débuts en LPGA. Zhang a tiré 70-69-66-74 pour être à 9 sous et a battu Jennifer Kupcho (71-70-69-69) au deuxième trou de barrage.

Hae Ran Ryu a terminé troisième, tandis qu’Aditi, la Japonaise Ayaka Furue (69) et la Coréenne Eun Hee Ji (71) étaient à égalité quatrième.

Aditi, qui a commencé la dernière journée à moins de 9 ans, était deuxième à égalité après le troisième tour.

Deux fois, elle a atteint la moyenne à deux chiffres et était sur la bonne voie pour une première victoire avant de patauger vers la fin.

Puis vint une séquence cauchemardesque avec quatre bogeys en sept trous du neuvième au 15e. Cela l’a vue chuter à six sous.

Une riposte avec des birdies consécutifs les 16 et 17 l’a amenée à 8 sous, mais même à égalité au troisième rang, elle manquait de trous.

Aditi avait 8 sous et était troisième à égalité au 18e tee, mais un bogey l’a laissée tomber à 7 sous et à égalité quatrième alors que Hae Ran Ryu (70) était le seul troisième.

Le bogey du 18 a été coûteux car elle n’a pas réussi à gagner au moins 50 000 USD en prix, mais la plus grosse blessure a raté une victoire qui était dans son domaine jusqu’à ce qu’elle joue les huit premiers trous de la journée.

Après seulement trois bogeys au cours des trois premiers jours, Aditi a perdu deux fois ce nombre le dernier jour contre quatre birdies.

Aditi a maintenant un T-2, T-5 et T-4 lors de ses trois derniers événements en partie par coups sur la LPGA et elle est déjà dans le Top 20 du Road to CME Globe (Ordre du mérite) et devrait être mieux classée que les précédentes. meilleur 49e en carrière au classement mondial lorsque la nouvelle liste sort en un jour.

