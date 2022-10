Aditi Ashok et Tvesa Malik se coupent à New York

Les golfeurs indiens Aditi Ashok (T-37) et Tvesa Malik (T-44) ont fait la coupe confortablement à l’Aramco Team Series New York alors que les conditions s’amélioraient le deuxième jour du tournoi.

Aditi a réussi un deuxième 74 consécutif avec un birdie contre trois bogeys, le même que le premier jour.

Avec 4 sur 148, elle était couchée T-37, glissant depuis la nuit T-22.

Tvesa, entre-temps, a amélioré sa première carte. Elle a tiré 73 après un 76 le premier jour. À 5 sur 149, elle ment T-44.

Tvesa, qui faisait partie de l’équipe qui menait après le premier jour, a vu son équipe glisser à la cinquième place à égalité, alors qu’elle a tiré 73 et que ses coéquipières Leona Maguire et Liz Young en ont chacune cardé 72. Le Golden Tate amateur a tiré 100.

L’épreuve par équipe a été remportée par l’équipe de Johanna Gustavsson, qui a remporté une victoire impressionnante.

Gustavsson a tiré 70, alors que Jessica Karlsson et Karolin Lampert en ont respectivement 70 et 72, tandis que la star de l’université de New York, Jennifer Rosenberg, en a 76.

Ils ont totalisé 17 sous.

Il s’agissait de victoires consécutives pour Karolin Lampert, qui faisait également partie de l’équipe gagnante de l’an dernier Aramco Team Series – New York au Glen Oaks Golf & Country Club.

Au deuxième tour de la compétition individuelle, la numéro huit mondiale Lexi Thompson a fait le geste le plus décisif, montrant sa classe avec un tour de 65 pour terminer à huit sous la normale, ce qui lui a donné une mince avance d’un coup avant la dernière journée.

La ronde de Thompson comprenait cinq oiselets et un aigle avec le putter de la star américaine brûlant sous le soleil de New York.

Une victoire marquerait la première victoire professionnelle de l’Américain de 27 ans depuis le ShopRite LPGA Classic en 2019.

La tête d’affiche du tournoi et numéro quatre mondiale Nelly Korda (67 ans), qui était une autre à marquer son autorité sur les Ferry Point Links, n’est qu’une derrière. Sa ronde comprenait quatre oiselets et un aigle pour terminer à sept sous la normale.

Korda vise des victoires consécutives sur la série Aramco Team.

Pourchassant Thompson et Korda, Madelene Sagstrom (5 sous) et la numéro six mondiale Brooke Henderson (4 sous.)

Le dernier jour de jeu verra seulement les 60 joueurs les moins bien notés et les égalités des deux premiers jours revenir sur le parcours pour se battre pour une part de 500 000 USD supplémentaires, cette fois en gains individuels.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici