Adipurush vs Varisu: Prabhas ÉVITE les affrontements avec Thalapathy Vijay au box-office; les fans déçus car le film est reporté

Adipurush aurait été reporté et les fans de Prabhas sont très contrariés par le retard de son film. Les réalisateurs ont décidé d’éviter un affrontement avec Thalapathy Vijay car son film Varisu devait sortir le même jour, le 12 janvier 2023. Il est rapporté que les réalisateurs d’Adipurush veulent une sortie en solo et ne veulent aucun affrontement avec aucun film à travers . La nouvelle date d’annonce du film se fait attendre alors que certains affirment qu’il s’agira désormais d’une sortie estivale. Ce report a profité à Vijay car il bénéficiera désormais d’une sortie en solo au box-office et ses fans célèbrent cette décision des créateurs d’Adipurush.

GROS avantage pour #Varisu à l’étranger ! – #Adipurush presque hors de la race Pongal / Sankranthi – Attendre l’un d’eux entre #WaltairVeerayya & #VeeraSimhaReddy pourrait reculer (Mythri doit régler ça) – #Varisu en tamoul/télougou a une énorme chance de gagner gros avec un bon contenu/WoM pic.twitter.com/Bp2nRrMQ0b Star South – Outre-mer (@StarSouthEnt) 30 octobre 2022

REPORTÉ: #Prabhas vedette #Adipurush ne sortira pas le 12 janvier 2023. Les fabricants recherchent une autre date de sortie au milieu de l’été. La raison possible du retard est la refonte des effets visuels. REMARQUE : les sociétés FX sont inondées de travail, ce qui a un impact sur la sortie de nombreux films. Avis Junkie (@jagatjoon12) 31 octobre 2022

Il y aura 3 mois d’écart entre #Adipurush et #Salaar qui peut affecter #Prabhas négativement en termes de commercialisation au second semestre 2023 Harminder ??? (@Harmindarboxoff) 31 octobre 2022

#Adipurush reporter Une élévation Fandom Avant de reporter Après de reporter pic.twitter.com/I0FdbHHCK3 La Bestia ? (@SometimeFibster) 30 octobre 2022

Confirmé #Adipurush hors de Libération de Sankranti. Planification d’équipe pour la version été 2023 .#Prabhas ? PrabhasSTRENGTH (@PrabhasStrength) 30 octobre 2022

Depuis qu’Adipurush a été réalisé, il a été confronté à de nombreuses réactions négatives en raison de l’apparence de Prabhas en tant que Ram dans le film et d’autres. La bande-annonce montre un aperçu de Ram, Sita et Raavan avec Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan. Tandis que les internautes claquent le regard des acteurs et affirment que les personnages ramayens ne ressemblaient pas aux empereurs moghols. Alors que le cinéaste Om Raut est sacrément confiant quant à son projet et il sait que toutes les questions trouveront une réponse une fois le film sorti.