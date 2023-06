Adipurush Vs Brahmastra: mécontents de Prabhas, film Om Raut, les internautes réfléchissent au fait d’être trop critiques à l’égard de Ranbir Kapoor, l’effort d’Ayan Mukerji [Read Tweets]

Le film Adipurush de Prabhas et Kriti Sanon a frappé le chapiteau aujourd’hui. Le film d’Om Raut est une relecture moderne de l’épopée pleine de pureté et de vertu. Le coût du film est supérieur à Rs 500 crores, et le film doit bien faire après lundi pour émerger comme un succès et récupérer tous les coûts du box-office. Le film ne reçoit pas une bonne réponse de la part des foules du métro, comme nous pouvons le voir dans certaines critiques publiques. Mais Adipurush fait des affaires exceptionnelles dans le Telangana, l’Andhra Pradesh, l’Odisha, le Bengale occidental et d’autres États de l’Inde. Le film a déjà rapporté plus de Rs 50 crores bruts en Inde. Sur ce montant, Rs 35 crores sont censés provenir de la ceinture hindi.

Le VFX d’Adipurush a été critiqué par tous. Alors que d’autres aspects comme le scénario, les dialogues et le jeu d’acteur ont également fait l’objet de remarques brûlantes, les gens mettent en évidence de mauvais effets visuels. Ils disent que Ra One, sorti il ​​y a des années, avait de bien meilleurs effets visuels qu’Adipurush. Maintenant, ils ont commencé à louer Brahmastra Part One Shiva. Ils ont dit que le VFX était bien meilleur dans le film Ranbir Kapoor, Alia Bhatt. Ils ont également dit que les dialogues étaient un cran au-dessus de ce que Manoj Muntashir a écrit.

C’est une gifle aux peuples qui essayaient de boycotter #Brahmastra ,#VFX le travail était le meilleur.#AadiPurush vfx est juste pire, aussi #Prabhas semble gros. Si nous parlons de #SaifAliKhan comme #raavan jouer que son jeu vaut mieux que #Prabhas#BoycottAdipurush @C ?? (@annu239s) 16 juin 2023

« Bua ka bageecha » ?!?!?!?!!!??? Quelqu’un a réussi à éclipser les dialogues grinçants de l’autre épopée #Brahmastra ? Dilliwaali (@_dilliwaali) 16 juin 2023

Yaad hai jab hum log #Brahmastra ke dialogues ko critiquer karte huye bol rahe l’isse bura kya ho sakta hai. #Adipurush ne sun liya tha woh sab ? Aman Sahou | ?? (@amansahu_IND) 16 juin 2023

Profitons des vrais visuels. #Brahmastra a établi la référence pic.twitter.com/zhyoIbilTX Bollywood ? (@Apna_Bollywood) 16 juin 2023

Après avoir vu #Adipurush Effets visuels. Maintenant je regarde #Brahmastra pic.twitter.com/988wDhvMK5 Compte de fans de Nayanthara (@NayanthaaraF) 16 juin 2023

Brahmastra est prêt pour un deuxième film de la trilogie. Ayan Mukerji a déclaré qu’il travaillerait dur sur les aspects faibles qui ont déplu à tout le monde. On dit que Ranveer Singh et Deepika Padukone seront dans le film en tant que Dev et Amrita.