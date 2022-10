Adipurush : Une vidéo de Prabhas appelant Om Raut dans sa chambre devient VIRALE ; les fans se demandent si l’acteur était en colère après avoir regardé le teaser [Watch]

Adipurush avec Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan devrait sortir le 12 janvier 2023. Il y a quelques jours, un teaser du film a été publié et il a reçu une réponse mitigée. Les internautes ne sont pas satisfaits des effets visuels du teaser et ils dénigrent le réalisateur Om Raut pour la même chose. Maintenant, une vidéo de Prabhas est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui amène les fans à se demander s’il était en colère contre le cinéaste après avoir regardé le teaser. Dans le teaser, on voit Prabhas appeler Om dans sa chambre d’une manière très sévère.

Découvrez la vidéo de Prabhas et les tweets des fans ci-dessous

cette réaction de Prabhas après avoir regardé le teaser ??? KANAKARAJ (@KANAKARAJ55) 3 octobre 2022

Je n’ai jamais vu de prabhas aussi en colère. Prashanth Bala (@PrashanthBala) 3 octobre 2022