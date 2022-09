Adipurush stars Prabhas et Kriti Sanon sortir ensemble? Voici ce qui a déclenché les rumeurs

Je ne peux pas attendre pour leur chimie. Les fans de Kriti Sanon et Prabhas en deviennent gaga depuis que l’actrice de Mimi a pris son téléphone et l’a appelé dans l’émission de Karan Johar pour “Hey Karan, c’est moi”. La liaison de Kriti et Prabhas a laissé beaucoup de surprises et ils se demandent ce qui se préparait entre les deux. Le couple sera vu ensemble à Adipurush et leur chimie rend déjà les fans agités et comment. Kriti Sanon a fait une apparition fracassante dans l’émission de Karan Johar, Koffee With Karan 7 était en feu après avoir fait des révélations choquantes pour appeler Prabhas. Oui! Les fans le déclarent le meilleur moment de la série et les appellent déjà le meilleur couple.

Jetez un œil à la façon dont les fans deviennent gaga sur la chimie de Prabhas et Kriti Sanon lors d’un appel téléphonique

L’un des meilleurs moments de cette saison a été la conversation entre #KritiSanon et #Prabhas Dieu qu’il est si doux ?? #KoffeeWithKaranS7 #Adipurush Manu (@Itsmanvika_) 31 août 2022

Yohoooo ma Barbie #KritiSanon appelé mon chéri préféré #Prabhas ? Il a levé son appel en quelques secondes Ma journée n’a fait que de bonnes choses #KoffeewithKaranSeason7 pic.twitter.com/O0RLc9FmB0 SANGEETHA (@mithun_dharmik) 1er septembre 2022

Prabhas et Kriti seront vus ensemble pour la première fois à Adipurush, l’actrice jouerait le rôle de Sita dans le film du sud et les fans ne peuvent pas contenir leur excitation de voir leur chimie à l’écran. Alors que Saif Ali Kahn sera vu jouer le rôle de Raavan dans le film et il y a eu beaucoup d’objections de la part des internautes concernant la participation de Saif au film et beaucoup ont menacé la star de Baahubali de boycotter son film.