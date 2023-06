Adipurush s’écrase, Pathaan échoue dans le sud montre qu’il n’y a qu’une seule star pan-indienne et ce n’est pas Prabhas ou Shah Rukh Khan

Adipurush a pris le meilleur départ de tous les films indiens cette année. C’est le premier jour où les numéros ont même éclipsé les collections de disques de Pathaan, ce qui était impensable il y a quelques mois. Cela a conduit à quelques hommages prématurés à la célébrité pan-indienne de Prabhas. Puis est venu lundi et tout est venu écrouler. Les hommages se sont transformés en nécrologies prématurées de la célébrité de Prabhas maintenant. Peut-être sommes-nous rapides à tirer des conclusions.

Prabhas a toujours été la star la plus présente pan-indienne au cours des dernières années. Baahubali lui a rendu un monde de faveurs. Saaho, Radhe Shyam et Adipurush avaient tous des ouvertures décentes dans leurs versions hindi. Mais aucun n’a réussi à maintenir l’élan. L’attraction de Prabhas dans le nord n’est pas aussi forte pour l’appeler la star pan-indienne numéro un.

Certains diront que Shah Rukh mérite l’étiquette. Après tout, Pathaan a été un succès monumental. Mais alors, le succès de Pathaan était en grande partie en hindi. Yash Raj Films a essayé de capitaliser sur la mode pan-indienne et l’a également publié en tamoul et en télougou. Pathaan a gagné Rs 524 crore en hindi et un combiné Rs 18 crore dans les deux autres langues. Pas tout à fait l’attraction pan-indienne que l’on espère.

Yash, lui de renommée KGF, est peut-être le seul autre candidat au titre en ce moment, étant donné le succès massif de KGF 2 en hindi. Mais un film ne fait pas une superstar pan-indienne. Un seul succès pan-indien peut être attribué à un certain nombre de raisons. Si un seul répète ce succès, il peut être qualifié de véritable superstar pan-indienne. Rajinikanth, dans le passé, a fait des merveilles à l’échelle nationale avec des films comme Enthiran et 2.0, mais ses films récents n’ont pas réussi à faire sonner les caisses enregistreuses dans la ceinture hindi. La même chose peut être dite pour Kamal Haasan et Chiranjeevi aussi.

Pour être honnête, il n’y a qu’un seul homme qui a réussi à faire ça et il n’est même pas acteur. SS Rajamouli est la seule superstar pan-indienne que nous ayons actuellement. Il a montré son courage avec Baahubali, l’a souligné avec Baahubali 2, puis a mis un sceau d’approbation géant sur ce terme avec RRR. Le premier Baahubali a rapporté plus de Rs 100 crore en hindi et en télougou. Le second a gagné plus de Rs 500 crore en hindi, Rs 338 crore en telugu, Rs 125 crore en tamoul et Rs 55 crore en malayalam. RRR a emboîté le pas avec un succès pan-indien similaire, ajoutant également Kannada au mélange. Les films de Rajamouli ont réussi à réussir dans toute l’Inde, dans toutes les régions, dans toutes les langues, ce qu’aucun autre cinéaste ou star n’arrive constamment à faire.

Son prochain met en vedette Mahesh Babu, un acteur déjà connu à travers le pays. La recette est là pour un autre succès pan-indien. Mais si ce film fera le genre de merveilles que les films précédents de Rajamoulis ont, seul le temps (et le contenu) le dira. En attendant, SRK cherchera à établir ses références pan-indiennes avec Jawan (la présence de Nayanthara et Vijay Sethupathi aidera), et Prabhas tentera de faire de même avec Project K et Salaar. Les goûts de Ram Charan et Jr NTR tenteront également de capitaliser sur le succès de RRR avec leurs prochains titres. Des temps intéressants s’annoncent en effet pour le débat pan-indien.