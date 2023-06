Adipurush : Ranbir Kapoor tout excité pour la vedette de Prabhas-Kriti Sanon ; réserve 10000 billets pour CETTE raison

Adipurush la fièvre est là. Tous attendent avec impatience que le magnum opus d’Om Raut fasse irruption dans les salles. Avec Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Singh et bien d’autres, c’est l’un des films les plus chers jamais réalisés. Adipurush a ses racines dans le Ramayan avec Prabhas jouant le rôle de Bhargava, Kriti Sanon étant Janaki et Sunny Singh étant Laxmann. Alors que la date de sortie approche à grands pas, les fans attendent le film avec impatience. On dirait que Ranbir Kapoor est également très excité. Selon les derniers rapports, il a l’intention de faire plaisir aux enfants défavorisés en leur réservant des billets Adipurush.

Comme l’a rapporté l’analyste commercial Taran Adarsh, Ranbir Kapoor va réserver près de 10 000 billets du film Adipurush pour que les enfants défavorisés puissent regarder le film dans les salles. Une affiche officielle annonçant la même chose a également été partagée. Le film sortira le 16 juin.

Découvrez le tweet de Taran Adarsh ​​ci-dessous :

Le grand événement Adipurush avant la sortie

Les réalisateurs du film veillent à ce qu’Adipurush obtienne la plus grande ouverture de tous les temps. Récemment, un événement a été organisé à Tirupati qui a réuni des centaines de fans. Prabhas, Kriti Sanon, Sunny Singh et tous les autres étaient présents. Des performances musicales au jeu Ramayan – tout y était. Selon les rapports, les fabricants ont dépensé près de 3 crores pour cet événement. Tel que rapporté par Etimes, le montant était équivalent à ce que Kriti Sanon a facturé pour le film. La bande-annonce finale d’Adipurush a également été lancée lors de cet événement.

Regardez la grande bande-annonce d’Adipurush ci-dessous:

Billetterie Adipurush

D’après le dernier buzz, il semble qu’Adipurush soit déjà sur la bonne voie pour devenir un succès au box-office. Il a été rapporté qu’Adipurush a déjà fait Rs 435 crore avant même sa sortie. Le budget du film serait de Rs 500 crore. Les droits numériques auraient été vendus à Amazon Prime Video pour Rs 250 crore. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation sur ces rapports. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.