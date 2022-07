Adipurush : Qu’est-ce qui s’est passé dans la conception de Prabhas, les costumes de Kriti Sanon pour le film ? Le lauréat du prix national Nachiket Barve donne des idées MAJEURES [Exclusive]

Designer Nachiket Barvé est actuellement dans la meilleure phase de sa carrière. Il a récemment remporté un Prix ​​national pour Meilleure conception de costumes pour le film Tanhaji : le guerrier méconnu. Le film a également remporté deux autres prix nationaux, celui du meilleur film populaire offrant un divertissement sain et celui du meilleur acteur (Ajay Devgn). Tanhaji a été réalisé par Om Raut, et maintenant, le prochain du cinéaste est le très attendu Adipurush quelles étoiles Prabhas, Saïf Ali Khanet Kriti Sanon dans les rôles principaux. Nachiket Barve a également conçu des costumes pour Adipurush.

Nachiket Barve sur les costumes de créateurs pour Adipurush

BollywoodLife s’est récemment entretenu avec Nachiket et, tout en nous parlant de la conception de costumes pour Adipurush, il a déclaré : “Le monde d’Adipurush est totalement différent de celui de Tanhaji. Il se déroule à une autre époque et a un tout autre traitement. Cela a été massif, stimulant et une plus grande échelle à exécuter ; mais une expérience fantastique.”

Nachiket Barve loue Prabhas et Kriti Sanon

Tout en parlant à Bollywoodlife de travailler avec Prabhas, le designer a fait l’éloge de la star pan-indienne. Il a déclaré: “Prabhas est une mégastar, mais l’une des stars les plus gentilles, les plus douces et les plus humbles. Il a placé toute sa confiance en moi et c’était génial de collaborer avec lui. Il a une vision incroyable du personnage qu’il joue et une sensation intuitive pour le costume. Je suis tellement reconnaissante pour sa chaleur et sa gentillesse qui ont fait de tout le tournage une expérience mémorable.

Nachiket a également ajouté que Prabhas gâte tout le monde sur les plateaux en obtenant de sa maison de la nourriture Hyderabadi exceptionnelle. Il l’a qualifié de “vrai fin gourmet dans l’âme”.

Kriti Sanon joue le rôle de Sita dans le film, et Nachiket l’appelle “incroyablement magnifique et très intelligente”. Parlant plus en détail de l’actrice, il a déclaré : “Nous avons eu de longues discussions sur les costumes et c’était un plaisir absolu de les concevoir. C’est un look très différent de ce que nous avons vu auparavant, donc je suis très excité que tout le monde le voie. ”

Eh bien, les cinéphiles attendent beaucoup d’Adipurush, et les costumes jouent un rôle très important dans les drames d’époque.

Nachiket Barve sur la victoire du prix national pour Tanhaji

Le prix national est sûrement une grande chose, alors lorsqu’on lui a demandé comment il avait réagi après avoir entendu parler de sa victoire, Nachiket nous a dit : « C’était une surprise totale ! J’étais ravi, un peu abasourdi et profondément reconnaissant ! Le prix national est une reconnaissance monumentale. d’excellence créative au plus haut niveau, donc ce fut vraiment un moment très spécial. J’étais heureux d’entendre les réactions de mes parents et de sentir la joie dans leurs voix. J’étais extrêmement heureux que l’immense travail acharné et les efforts des centaines de personnes qui travaillé sur les costumes de ce film ont reçu cet honneur.”

En parlant d’Adipurush, le film devrait sortir le 12 janvier 2023.