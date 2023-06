Adipurush : Quels dialogues sont modifiés après le contrecoup et quand commenceront-ils à se refléter dans les salles ?

Adipurush a reçu un contrecoup massif après sa sortie prévue le 16 juin 2023. Prabhas et Kriti Sanon mettant en vedette le drame mythologique basé sur le Ramayana n’ont pas été à la hauteur des attentes. L’opus magnum a été très critiqué pour les mauvaises présentations de personnages VF et les dialogues. Les gens s’en sont pris aux créateurs pour des dialogues inappropriés et grinçants. Le public est déçu par le réalisateur Om Raut et l’écrivain Manoj Muntashir pour avoir manqué de respect à l’épopée. Cependant, l’écrivain a pris la critique positivement et a accepté de modifier les dialogues controversés.

Non seulement les téléspectateurs ordinaires, mais les partis politiques, les acteurs, les cinéastes et les critiques ont également critiqué les créateurs. L’écrivain Manoj Muntashir a fait face à des réactions négatives pour avoir utilisé un langage piéton pour les dieux. Après la sortie d’Adipuush, les cinéphiles se sont tournés vers les médias sociaux et ont critiqué les fabricants pour les lignes bon marché utilisées par Lord Hanuman et Raavan dans le film. Adipurush a publié une déclaration officielle selon laquelle ils se sont engagés envers les sentiments du public et apporteront des changements dans les lignes.

Dialogues susceptibles d’être modifiés

On dit que la plupart des dialogues grinçants et controversés dans le film sont « Kapda tere baap Ka, aag tere baap ki, tel tere baap Ka, jalegi bhi tere baap ki ». Ce dialogue a été dit par Lord Hanuman. D’autres dialogues étaient, « Yeh teri bua ka bageecha hai kya ki hawa khaane aagaya? » et « Raghupati Raghav Raja Ram bol aur apni jaan bacha le warna aaj khada hai kal leta hua milega. » Un autre dialogue controversé est « Jo hamari behno ko haath lagaega, unki lanka laga denge, aap apne kaal ke liye kaalen bicha rahe hai ». Ces dialogues controversés ont créé un émoi parmi le public qui affirme que ses sentiments ont été blessés. Après des trollings massifs, ces dialogues seront certainement modifiés.

Quand les dialogues modifiés se refléteront-ils dans les salles ?

Manoj Muntashir, trois fois lauréat du prix national, a annoncé qu’il était blessé par la réponse et qu’il réviserait les lignes. Partageant une longue note sur Twitter, il a écrit: « Je peux donner d’innombrables arguments en faveur de mes dialogues, mais cela ne réduira pas votre douleur, moi et le producteur-réalisateur du film avons décidé que certains des dialogues qui vous blessent, Nous les réviserons et ils seront ajoutés au film cette semaine. » Selon sa déclaration, les dialogues révisés seront reflétés sur les grands écrans d’ici cette semaine.

Adipurush est un drame mythologique basé sur l’épopée Ramayana et les personnages principaux sont joués par Prabhas, Kriti Sanon, Sunny Singh, Saif Ali Khan et Devdatta Nage. Le film a réussi à frapper Rs 340 crore dans le monde lors de son week-end d’ouverture, mais a connu une baisse lundi. Le film réalisé par Om Raut est produit conjointement par T-Series et Retrophiles.