Adipurush : Prabhas ne voulait pas jouer Lord Ram ; Voici comment Om Raut l’a convaincu

Adipurush a finalement été libéré le 16 juin après une longue attente et un énorme battage médiatique. Le drame mythologique a réussi à frapper Rs 340 crore dans le monde lors de son week-end d’ouverture malgré le fait qu’il ait été fortement contrôlé. Le film a fait face à un contrecoup sur la mauvaise représentation des personnages, des dialogues et des effets visuels. Prabhas qui joue Lord Ram dans le film n’était initialement pas disposé à faire partie du film. Cependant, le réalisateur Om Raut l’a convaincu et l’a engagé.

Dans une récente interview avec India Today, Om Raut a révélé que lorsqu’il pensait au film, il ne pouvait penser qu’à Prabhas. Il a ensuite partagé qu’il n’était pas facile de le convaincre. Plus tôt, lorsque le cinéaste a approché la star de Baahubali avec le scénario, il était réticent à jouer le rôle à l’écran. Le réalisateur a partagé l’histoire de la façon dont il l’a persuadé d’assumer le grand rôle. Il a eu une conversation téléphonique avec l’acteur Radhe Shyam pendant la pandémie. Prabhas a demandé ce qu’il voulait qu’il joue et Om Raut a répondu Prabhu Shri Ram.

Om Raut a dit qu’il voulait qu’il joue Raghav à Adipurush. Prabhas s’est demandé s’il était sérieux et comment cela se passerait. Il était impossible pour Raut de raconter le film lors d’un appel Zoom à une grande star. Il a ensuite trouvé un pilote qui était prêt à le faire voler de Mumbai à Hyderabad en une journée. Le réalisateur s’est spécialement rendu à Hyderabad pour parler à Prabhas et lorsqu’il a raconté le film, l’acteur a immédiatement dit oui. Raut a révélé que Prabhas était très excité et qu’il est toujours une personne qui l’a soutenu et a cru en la direction dans laquelle il voulait aller. Le cinéaste a en outre déclaré que l’acteur avait toujours été là et par la grâce de Dieu, il pense qu’il le sera. là même à l’avenir.

Adipurush est basé sur l’épopée hindoue du Ramayana. Les personnages principaux ont été dépeints par Prabhas comme Raghav alias Lord Ram, Kriti Sanon a essayé le rôle de Janki alias Sita, Sunny Singh a joué Laxman, Devdatta Nage a été vu comme Hanuman et Saif Ali Khan a dépeint Raavan comme Lankesh. Le film réalisé par Om Raut a été produit conjointement par T-Series et Retrophiles.