Adipurush: Prabhas, le film Kriti Sanon submerge les distributeurs, Dil Raju et bien d’autres renoncent à acheter le film

Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan viennent régaler le public avec Adipurush le 16 juin. Il y a beaucoup d’excitation pour le film d’Om Raut malgré le flak sur le mauvais VFX et la deuxième bande-annonce terne du film. Le film cherche à tirer le maximum de moolah de la ceinture hindi et télougou. Prabhas est l’une des meilleures stars de Tollywood, et il y a une énorme demande pour chaque film sur lui. Selon certains sites commerciaux, on dit que la version Telugu est en difficulté car les meilleurs distributeurs ne souhaitent pas acheter le film à des tarifs exorbitants.

Il semble que People Media Factory (PMF) ait acheté en gros les droits Telugu du film pour un énorme Rs 170 crores. Il y a quelques jours, des rapports ont indiqué que le producteur-distributeur Telugu Dil Raju avait renoncé à acheter des droits de distribution car PMF voulait une quantité massive pour les régions de Nizam et d’Uttarandhra.

Il a été dit par Track Tollywood que People Media Factory n’est pas en mesure de récupérer Rs 50 crores car les meilleurs distributeurs ne souhaitent pas acheter le film. Ils ont dit que l’entreprise demandait une somme énorme qui ne semblait pas réalisable. PMF fait face à des problèmes car ils n’ont pas encore récupéré Rs 50 crores pour les Rs 170 crores dépensés par eux pour le film.

Mythri Movie Makers a acheté les droits Nizam pour Rs 50 crores. Six territoires d’Andhra Pradesh ont été vendus à d’autres pour une somme totale de Rs 50 crores. Les droits cédés ont été achetés pour Rs 17,5 crores. Cela a laissé la société de production avec un déficit de Rs 52,5 crores. Le dernier film de Prabhas, Radhe Shyam, a très mal tourné. D’autres films comme Acharya et Liger ont également entraîné d’énormes pertes pour les distributeurs. Il n’est pas surprenant de voir qu’ils avancent prudemment.

Mais c’est choquant que le film Prabhas ne soit pas distribué. La star rebelle a une énorme base de fans dans toute l’Inde. Le marché Telugu est son plus grand. Dans le Nord, le film devrait connaître une ouverture fracassante. Les experts prédisent qu’il fera Rs 100 crores plus le premier week-end lui-même.