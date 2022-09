La superstar Prabhas traverse une période difficile. Son oncle Krishnam Raju qui était acteur et politicien du BJP est décédé ce week-end. Il a également été vu à l’extérieur d’une clinique médicale. Les fans s’inquiètent de savoir s’il va bien ou non. Maintenant, il y a de bonnes nouvelles. Prabhas dont le dernier film Radhe Shyam était un raté au box-office sera vu lors des célèbres célébrations de Ram Leela à Delhi. Comme nous le savons, Delhi organise de nombreuses célébrations de dix jours où des artistes de théâtre interprètent le Ramayana, etc. Prabhas brûlera l’effigie de Ravaan au célèbre Lav Kush Ramleela. Il ne pouvait y avoir de début plus parfait pour les promotions d’Adipurush.

Navratri commence le 26 septembre 2022 et se terminera le 5 octobre 2022 avec Vijaya Dashami. Les organisateurs du comité Lav Kush Ramleela ont déclaré à un fil de presse qu’il ne pouvait y avoir personne de mieux que Prabhas pour allumer l’effigie de Raavan. Il joue Lord Rama dans Adipurush. Il y aura trois effigies de Ravaan, Meghnaad (Indrajit) et Kumbhakaran. Il tirera des flèches et les brûlera. C’est l’une des plus anciennes de la ville de Delhi. Lav Kush Ramleela se passe près du marché emblématique de Chandni Chowk. Prabhas a une énorme base de fans même dans le Nord et semble être le choix parfait.

Adipurush est réalisé par Om Raut. Son film de 2019 Tanhaji – The Unsung Warrior était un blockbuster et apprécié pour son expérience cinématographique gigantesque. Adipurush est aussi un film événement. Le film arrive le 12 janvier 2023 jours avant Pathaan. Bien que nous puissions obtenir une mise à jour de Pathaan le jour de l’anniversaire de Shah Rukh Khan (le 2 novembre), les fabricants d’Adipurush semblent commencer tôt. Cela a du sens car décembre est plein de grandes sorties de Bollywood comme Cirkus, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et ainsi de suite. De plus, il y a des rumeurs sur l’amitié grandissante entre Prabhas et Kriti Sanon après le tournage d’Adipurush.