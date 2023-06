Adipurush: Prabhas, la star de Kriti Sanon reçoit les meilleurs voeux de Rishab Shetty, Aamir Khan, Rishab Shetty et d’autres [Read Tweets]

Adipurush sort demain. Le film de Prabhas et Kriti Sanon basé sur le Ramayan est réalisé par Om Raut. Le film est réalisé avec un budget de plus de Rs 500 crores. Avec le retard, le coût aurait augmenté à Rs 600 crore plus, mais il n’y a pas de rapports confirmés. Saif Ali Khan joue Raavan à Adipursh. Les créateurs ont gardé son personnage secret, et il est censé être l’USP du film. Adipurush est l’un des plus grands films du cinéma indien cette année. Tout le monde attend avec impatience de voir si cela brisera les records établis par Pathaan de Shah Rukh Khan en 2023.

Il semble qu’il y ait de la folie dans les salles de cinéma de l’Andhra Pradesh et du Telangana pour obtenir des billets pour les fans de Prabhas. Il est la plus grande star pan-indienne. Maintenant, de nombreuses personnes de l’industrie Telugu se présentent pour souhaiter Prabhas. Comme nous le savons, Ranbir Kapoor, Ram Charan, Abhishek Agarwal et Ananya Birla ont acheté 10 000 billets pour montrer Adipurush aux enfants défavorisés. Les célébrités souhaitent également à Prabhas sa grande sortie. Jetez un œil aux tweets…

Hâte de voir ce magnum opus sur grand écran ! Mes meilleurs vœux à Prabhas anna et à toute l’équipe de #Adipurush ???#JaiShreeRam pic.twitter.com/37VvXYe7Jq Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) 15 juin 2023

Le conte le plus divin a été réinventé comme jamais auparavant ! ?? Célébrons notre Seigneur Shri Ram et son histoire à #Adipurush cinémas près de chez vous. Tout le succès à notre chéri #Prabhas garou, @omraut ji et toute l’équipe d’Adipurush ! pic.twitter.com/c3ICYDxLNd Naga Vamsi (@vamsi84) 15 juin 2023

Jai Shri Ram ? Célébrons notre chef-d’œuvre mythologique Ramayana à travers #Adipurush au cinéma demain ? Envoi de mes vœux les plus sincères à #Prabhas garu et toute l’équipe pour un succès monumental. @omraut @kritisanon @AAFilmsIndia @UV_Creations @peoplemediafcy pic.twitter.com/agrz2cqjxf Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) 15 juin 2023

Prabhas Anna… qui est l’homme au coeur d’or qui a mis le box-office sur GOLD ? encore… Célébrer #Adipurush comme notre propre film… Allez voir dans les salles demain.. Avez-vous déjà vos billets ? J’ai le mien ??? #JaiShriRam @TSeries @omraut @kritisanon @UV_Creations pic.twitter.com/LzYYMsfzjH Nikhil Siddharta (@actor_Nikhil) 15 juin 2023

Ce Magnum Opus mérite tout l’amour et la chance ! Félicitations pour une ouverture massive. À l’aube de demain, que cela redéfinisse l’histoire du cinéma indien. Beaucoup de voeux à notre chéri #Prabhas et à toute l’équipe de #Adipurush. pic.twitter.com/GF8DsKlovy Films Vyjayanthi (@VyjayanthiFilms) 15 juin 2023

Alors que les rideaux se lèvent #Adipurushnous adressons nos vœux les plus chaleureux à nos #Prabhas et toute l’équipe pour avoir donné vie à cette grande vision. Puisse le film enchanter et inspirer les spectateurs du monde entier et laisser une trace indélébile dans les annales du cinéma. Bonne chance, équipe pic.twitter.com/GzB7k3J0zk Hombale Films (@hombalefilms) 15 juin 2023

Nous pouvons voir que tout le monde envoie ses meilleurs vœux à ma chérie Prabhas. Le beau gosse est de retour après le désastreux Radhe Shyam. L’un des USP est la chanson, Jai Shree Ram et Siya Ram sont des tubes. Les créateurs ont gardé un siège vide dans chaque théâtre pour Lord Hanuman.