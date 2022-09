Adipurush : Prabhas, Kriti Sanon prévoient une surprise Navratri pour les fans ; sortir le teaser à CETTE date ?

Adipurush est l’un des plus grands films qui est très attendu. Il a le casting stellaire de Kriti Sanon, Prabhas, Saif Ali Khan et Sunny Singh. Le film a attiré l’attention depuis que le réalisateur l’a annoncé. Il est basé sur l’histoire mythologique épique indienne Ramayana. Selon les derniers rapports, le premier aperçu du teaser sera publié le mois prochain le 2 octobre.

Selon un rapport publié dans The Times of India, le teaser sera publié à Ayodhya, Uttar Pradesh. Si l’on en croit les rapports, l’équipe d’Adipurush se rendra à Ayodhya. Les fans de Prabhas seront ravis de voir la grande star sur le grand écran poster Radhey Shyam. Le film a été tourné en hindi et en télougou, ce qui en fait un point de repère pour Bollywood et l’industrie de Tollywood.

Selon un rapport de Pinkvilla, le premier regard et le teaser marqueront le début d’une campagne de trois mois menant à la sortie du film le 12 janvier 2023. En parlant du film, Adipurush est un film dramatique mythologique qui présente Prabhas comme Seigneur Ram. Une affiche du film réalisée par un fan est devenue virale sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours. Le film présente Saif Ali Khan dans le rôle de Lankesh l’antagoniste. C’est aussi ses débuts en télougou.

Prabhas et Kriti Sanon :

Pour en revenir à la vie romantique de Prabhas, des rumeurs circulent selon lesquelles il sort avec Kriti Sanon. Des rapports en ligne indiquent que leur goût l’un pour l’autre s’est développé sur les tournages de leur film Adipurush. L’acteur a été très discret sur sa vie amoureuse et n’aime pas révéler les détails liés à sa vie amoureuse. Alors que le nom de Kriti est lié de manière romantique à la star de Baahubali, les fans du duo ont été surpris. Apparemment, ils ne se précipitent pas et avancent lentement.