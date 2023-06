Adipurush: Prabhas et Om Raut trouvent le soutien du prêtre en chef du temple Chilkur Balaji et louent la tentative de faire un « film de dévotion »

Adipurush s’est écrasé et comment. Après avoir fait Rs 350 crores plus au box-office mondial, le film de Prabhas s’est effondré comme n’importe quoi. Outre le désastre au box-office, le film a été critiqué par presque tout le monde. Des effets visuels de mauvaise qualité aux dialogues loufoques, le film a été qualifié d’insulte aux sensibilités et à l’éthos hindous. Les fabricants d’Adipurush ont dû changer les dialogues pour calmer la colère des masses. Ils ont également réduit les prix, mais les gens ne vont tout simplement pas au théâtre. La majorité des médias sociaux ont également dénoncé le film. L’ensemble du casting de l’OG Ramayan et Mukesh Khanna ont été cinglants dans leurs propos pour l’équipe d’Adipurush.

Maintenant, le prêtre en chef du temple Chilkur Balaji est sorti et a fait l’éloge d’Adipurush. Il a dit qu’un groupe de prêtres du temple était allé voir le film. Il a dit qu’ils n’avaient rien trouvé d’extrêmement répréhensible. Mais il a dit qu’ils avaient suggéré quelques changements. Le prêtre en chef a dit qu’il existe plusieurs versions du Ramayan en Inde. Il a déclaré que les cinéastes pouvaient exercer une certaine liberté en ce qui concerne le produit final. Il a dit que les gens aimaient le regarder avec des lunettes 3D.

Cela contraste fortement avec ce que certaines personnes ont dit. Manoj Muntashir a déclaré qu’Adipurush était sa version du Ramayan. Il a fait face à un maximum de critiques avec le fabricant Om Raut. Des gens comme Arun Govil, Sunil Lahri et Dipika Chikhlia ont exprimé leur déception face au film. En fait, des révisions ont également été faites. Sunil Lahri a déclaré à Bollywood Life : « Je ne pense pas. Les dégâts sont énormes. Cela a été extrêmement blessant pour des millions d’Indiens de voir une telle version du Ramayan. Ce qui est encore plus douloureux, c’est le fait qu’elle soit faite par un Indien. production. C’est une chose que personne n’oubliera bientôt ? »

Adipurush est fabriqué par T Series. Bhushan Kumar a affirmé que le film n’avait pas échoué. Le jour de l’ouverture, il a rapporté Rs 35 crores dans la ceinture hindi et Rs 60 crores dans la région du sud de l’Inde. Compte tenu du pouvoir vedette de Prabhas, cela aurait pu être un énorme succès si le film était un produit fini plus raffiné.