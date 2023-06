Adipurush mettant en vedette Kriti Sanon, Prabhas comme Janaki et Raghav est entouré d’une controverse massive. Le film qui a pour toile de fond le Ramayana a reçu un contrecoup majeur de la part des fans. Beaucoup appellent au boycott du film réalisé par Om Raut. En dehors de cela, le casting principal du film est également resté dans les gros titres car des rumeurs ont été entendues selon lesquelles quelque chose se préparait entre Prabhas et Kriti Sanon. Aucune des stars n’a confirmé aucun rapport. Dans une récente interview, Prabhas a fait l’éloge de Kriti.

Prabhas a CECI à dire sur Kriti Sanon

Dans une interview avec Hindustan Times, Prabhas a parlé de son travail avec Kriti Sanon et a déclaré que le cinéma est un langage universel. Il a ajouté que peu importe qu’ils viennent d’industries différentes, car l’art les maintient connectés. Il a ajouté que Kriti Sanon est un acteur professionnel et qu’il partage d’excellents rapports avec elle. Prabhas a été cité en disant: « Le cinéma a un langage universel, tout comme le contenu. C’est pourquoi, aujourd’hui, les différentes industries et styles de travail n’ont pas d’importance. Nous appartenons tous les deux au cinéma indien, et l’art est le fil conducteur qui nous relie. . La synergie vient de manière organique avec un contenu et un savoir-faire de qualité. Kriti est un acteur très équilibré et professionnel. Nous avons partagé une excellente relation. »

Plus tôt, Kriti Sanon avait également fait l’éloge de Prabhas et avait déclaré que lui seul avait la pureté dans ses yeux pour jouer le personnage de Lord Ram.

Controverse Adipurush

En parlant de polémique, les critiques négatives constantes ont poussé les créateurs à prendre une décision audacieuse. Ils ont décidé de changer certains dialogues du film qui heurtent les sentiments du public. Dans le film, il y a un dialogue ‘Kapda tere baap ka, tel tere baap ka, jalegi bhi tere baap ki’ prononcé par le personnage de Hanuman qui n’a pas été bien accueilli par le public. La représentation de Saif Ali Khan en tant que Lankesh / Raavan a également été fortement critiquée par les masses. Le casting vedette de l’émission de Ramanand Sagar, Ramayan, a également critiqué les créateurs d’Adipurush.