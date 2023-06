Adipurush : PAS Prabhas mais Kartik Aaryan était le PREMIER choix pour jouer Raghav ? KRK fait des déclarations surprenantes

Adipurush a lamentablement échoué au box-office, et les fans disent que c’est un échec du cinéaste Om Ranaut et non de Prabhas. Le film s’est écrasé le premier lundi au box-office en raison de sa controverse, de l’expression de la déception face au mauvais VFX aux dialogues irrespectueux en passant par la sexualisation de Sita Maa et plus encore. Tout le monde a qualifié Adipurush de catastrophe, et le casting de Ramananad Sagar de l’OG Ramayana a également critiqué Om Ranaut pour s’être moqué du Ramayana et a déclaré qu’ils avaient blessé les sentiments des gens. Et comme le film s’écrase au box-office. Le critique autoproclamé Kamaal R. Khan affirme de manière surprenante que ce n’est pas Prabhas mais Kartik Aaryan qui a été approché pour le rôle de Raghav dans Adipurush.

J’ai dit dans ma critique du film #Tanhaji qu’Om Raut ne connaît pas la direction et c’est prouvé avec #Adipurush que j’avais 100% raison. Je ne mens jamais pour aucun film ou aucun réalisateur Acteur. @TheAaryanKartik a de la chance qu’il n’ait pas fait #Adipurush! KRK (@kamaalrkhan) 20 juin 2023

Oui, vous avez bien lu. KRK, dans son dernier tweet, qualifie l’acteur de Satyaprem Ki Katha de chanceux de ne pas avoir fait Adipurush. « J’ai dit dans ma critique du film Tanhaji qu’Om Raut ne connaît pas la direction, et c’est prouvé avec #Adipurush que j’avais raison à 100 %. Je ne mens jamais pour aucun film ni aucun réalisateur ou acteur. @TheAaryanKartik a de la chance qu’il n’a pas fait #Adipurush ! ». Om Raut a fait l’objet de nombreuses critiques, et en effet, les gens n’oublieront pas ce qu’il a fait de l’histoire. Est-ce que Kartik serait la personne idéale pour le rôle de Raghav ?

Principaux défauts 1 Raven a kidnappé Sita devant Ram et Lakshman 2 Sone ki Lanka est coale ki lanka 3 mauvaises raisons pour lesquelles Ravan a arraché le lanka à kuber 4 La conversation entre les personnages est totalement ratée 5 langage vulgaire, etc. #Aadipursh #Bycott_aadipurush #Adipirush pic.twitter.com/vvkICg92SN RB (@RB65866185) 20 juin 2023

Les fans de Prabhas sont très mécontents d’Om Ranaut pour avoir gâché la superstar et disent qu’il ne le mérite pas. L’acteur a eu du mal à obtenir un succès après le Baahubali de Rajamouli, et maintenant tous les espoirs sont avec Saalar et Project K. En parlant d’Adipurush, les internautes exigent l’interdiction du film et dans de nombreux États comme le Népal, le film a été interdit pendant les dialogues irrespectueux du film,