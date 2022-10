Adipurush: Om Raut S’OUVRE sur Raavan de Saif Ali Khan ressemblant à un Mughal; “Nous avons montré à quoi ressemble Raavan à l’heure actuelle”

Le teaser de Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan avec Adipurush a été publié il y a quelques jours. Il a reçu une réponse mitigée car les internautes ne sont pas satisfaits du VFX dans le teaser. De plus, beaucoup de gens pensent que le look de Saif Ali Khan en tant que Raavan n’est pas impressionnant car il ressemble plus à quelqu’un de l’ère moghole. Tout en parlant du VFX, le cinéaste précédent Om Raut avait déclaré qu’il avait fait le film pour les grands écrans et c’est pourquoi sur les écrans mobiles, le VFX n’a ​​pas l’air bien.

Maintenant, Om Raut a parlé du look de Saif. Dans une interview avec Aaj Tak, il a déclaré que leur Ravan à l’heure actuelle est démoniaque, il est cruel. Le cinéaste a ajouté : “Nous avons montré à quoi ressemble Raavan à l’heure actuelle. Ce n’est pas un film ou un projet pour nous. C’est une mission pour nous.”

Raut a en outre ajouté qu’il souhaitait la bénédiction de tous et que les personnes qui parlaient du film étaient des aînés. Il a déclaré qu’il écoutait tout le monde et prenait note de tout. Il a ajouté : “Quand vous regarderez le film en janvier 2023, je ne décevrai personne.”

Eh bien, Adipurush est l’un des films pan-indiens les plus attendus de 2023. Le film devrait sortir le 12 janvier 2023.

Om et Saif ont déjà travaillé ensemble sur Tanhaji : The Unsung Warrior. Dans la sortie de 2020, Saif avait également joué l’antagoniste et sa performance était l’un des points forts du film. Ainsi, les fans de l’acteur sont ravis de le voir dans le film.

Pendant ce temps, les fans de Prabhas attendent également beaucoup d’Adipurush, car les deux dernières sorties de l’acteur, Saaho et Radhe Shyam, n’ont pas réussi à se faire remarquer au box-office. Adipurush sortira en telugu, hindi, tamoul, kannada et malayalam. Il est attendu au box-office par la tempête.