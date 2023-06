Adipurush: OG Ram Arun Govil appelle la vedette de Prabhas « Hollywood ki cartoon », s’en prend aux fabricants, « Quel était le besoin de … »

Adipurush de Prabhas et Kriti Sanon a frappé Rs 340 crores dans le monde lors de son week-end d’ouverture. Cependant, le film a été critiqué par les cinéphiles, les internautes et les politiciens pour la représentation des personnages, des dialogues et des effets visuels. Maintenant, Arun Govil, qui a essayé le rôle de Lord Ram dans la série télévisée Ramayan 1987 de Ramanand Sagar, a critiqué les fabricants d’Adipurush. Il s’en est pris au réalisateur Om Raut en le qualifiant de dessin animé hollywoodien et a remis en question la nécessité de moderniser l’histoire mythologique.

Adipurush réalisé par Om Raut est basé sur l’épopée du Ramayana. Le film mettait en vedette Prabhas et Kriti Sanon dans le rôle des personnages principaux Lord Ram et Sita. Les créateurs se sont concentrés sur Adipurush comme une adaptation cinématographique pour la génération moderne et la jeunesse. Ils visaient à ramener l’histoire mythologique sur grand écran pour que de plus en plus de gens en apprennent davantage. Cependant, la tentative a été vaine car les gens ont exprimé leur déception face à la mise en scène.

OG Lord Ram du Ramayan de Ramanand Sagar, Arun Govil a réagi à Prabhas et Adiprush d’Om Raut. S’adressant aux nouvelles d’ABP, il a exprimé ses réflexions sur le dernier film basé sur le Ramayana de Valmiki. Il a révélé qu’il n’avait pas regardé le film mais qu’il avait vu des clips sur les réseaux sociaux. Il a dit: « Qu’est-ce qui n’allait pas dans la représentation que nous connaissons et aimons tous depuis toutes ces années? » Il s’est en outre demandé quel était le besoin de changer les choses dans le film. Il a continué en déclarant que les fabricants n’avaient peut-être pas confiance en Lord Ram et Sita, c’est pourquoi ils ont apporté les modifications.

Alors que certains ont accepté le film, certains demandent une interdiction. Le film a souffert le premier jour au Népal où les gens ont appelé à une interdiction. À Ayodhya, les saints ont également exigé l’interdiction de la mauvaise interprétation des caractères. Acharya Satyendra Das, prêtre en chef de Ram Janmabhoomi Ayodhya, a déclaré que les dialogues sont honteux et que le film devrait être interdit immédiatement.

Adipurush réalisé par Om Raut est produit conjointement sous les bannières de T-Series et Retrophiles. Le film met en vedette Prabhas dans le rôle de Lord Ram, Kriti Sanon dans Sita, Suny Singh dans Laxman, Devdatta Nage dans Hanuman et Saif Ali Khan dans Raavan. Le drame mythologique est sorti dans le monde entier le 16 juin et a été rendu disponible en cinq langues.