Adipurush: OG Lakshman Sunil Lahri réagit aux personnes d’autres confessions qui protestent contre Prabhas, le film d’Om Raut [Exclusive]

Adipurush a bouleversé les sentiments de millions de personnes. Il y avait une immense excitation autour de Prabhas, le film d’Om Raut, mais les gens ont été choqués par certains des dialogues du film. Les dialogues de style tapori sur Lord Hanuman ont fait grincer des dents. Alors qu’ils ont été changés maintenant, le fait que les gens les aient défendus au début a encore plus irrité les gens. La partie notable était que même certains athées autoproclamés et des personnes d’autres religions ont également protesté contre Adipurush. Nous avons vu une manifestation organisée par un groupe de musulmans sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que Sunil Lahri a réagi sur la même chose.

Il nous a dit : « Je n’ai jamais dit que Ramayan était une épopée hindoue. C’est une histoire pour l’humanité. C’est une partie de la culture et du patrimoine de l’Inde qui résonne avec chaque Indien. C’est une histoire de relations familiales et de fraternité, qui trouve une place dans chaque religion. Il est réconfortant de voir des Indiens de toutes les couches se rassembler pour protester contre cela. Il a également dit qu’il était choqué de voir de telles lignes de Manoj Muntashir. « Je suis ce travail depuis longtemps. Il a toujours semblé si conscient de notre héritage et de nos valeurs spirituelles. C’est tellement choquant. »

Les fabricants d’Adipurush ont annoncé un jour où les gens pourront regarder le film pour seulement Rs 150. Mais il semble que le mal ait été fait. Sunil Lahri estime qu’il y a un apprentissage dans cette expérience. Il a dit: « Que celui-ci soit un exemple. Désormais, CBFC devrait être plus strict dans l’évaluation des films qui traitent de la mythologie et de la religion indiennes. Ils devraient amener une équipe d’experts pour analyser si cela nuit à l’éthique de la communauté. Tandis que l’hindouisme donne la liberté d’interprétation, ce genre de distorsion n’est pas acceptable. »

L’acteur du Mahabharata Mukesh Khanna était encore plus furieux. Il a dit que l’équipe devrait être brûlée à 50 degrés Celsius pour la manière dont ils ont profané le Ramayan. L’actrice Dipika Chiklia a déclaré que les gens devraient arrêter de faire des versions de Ramayan. Elle a dit que de telles modifications blessantes ne sont pas nécessaires. Elle a également été vue dans une bobine comme Sita.