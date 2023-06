Adipurush : Mukesh Khanna s’en prend à Om Raut, Manoj Muntashir ; dit : ‘Yogiji va être furieux…’ [Exclusive]

Adipurush est critiqué à droite, à gauche et au centre. Alors que les créateurs ont changé les dialogues de tapori, les gens sont furieux contre l’équipe, en particulier Om Raut et Manoj Muntashir. Mukesh Khanna, mieux connu sous le nom de Bhishma du Mahabharata, a déclaré que Om Raut et Manoj Muntashir devraient être brûlés en les faisant se tenir à 50 degrés Celsius. Il nous a dit dans un chat EXCLUSIF : « Je sais que je parais trop dur mais ce qu’ils ont fait est impardonnable. J’ai l’impression qu’ils n’ont pas lu le Ramayan tous les deux. Manoj Muntashir dit que c’est sa version du Ramayan. Comment peut-il y avoir une version moderne de l’histoire qui ait une valeur mythologique et religieuse pour des millions d’Indiens du monde entier ? »

[16:26] SMRITY SATISH SHARMA

Les fabricants d’Adipurush ont montré de bonnes collections au cours du week-end et ont même remercié les ministres en chef de nombreux États indiens, y compris de grands comme l’Uttar Pradesh. Mukesh Khanna dit: « C’est un collyre complet. Je suis sûr qu’aucun des ministres ne l’a regardé. Si Yogi Adityanath Ji voyait le film, il serait furieux. Ils ont promu le film comme un hommage au Ramayan original. avec les sentiments des Hindous du monde entier. »

Il a dit qu’il avait été choqué quand il a entendu un jeune homme dire après le film qu’il avait un quotient comique. « C’est ce qu’ils ont fait. Faire une comédie à partir de Ramayan. J’étais tellement découragé d’entendre cela. En fait, Saif Ali Khan a déclaré dans une interview qu’il donnerait une tournure humoristique à Raavan. Maintenant, Raavan était-il un comédien n’importe où . C’était un Brahmane, un homme d’une grande érudition. » Il a dit que tout le monde sait que Lanka était un beau royaume qui brillait comme de l’or. « Leur Lanka est complètement noir, comme certains Tilassmi duniya. Je suis sûr qu’Om Raut a regardé trop de films hollywoodiens. » Le vétéran a déclaré que cela ressemblait à une profanation des croyances, de la mythologie et de la religion hindoues. « Je voudrais demander à Saif Ali Khan s’il aimerait un cadeau une version différente d’une autre religion. Personne n’oserait le faire », dit-il.