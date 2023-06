Adipurush : Mukesh Khanna claque Om Raut ; pense que la vedette de Prabhas est une insulte au Ramayana

La majorité des personnes qui ont vu Adipurush critiquent le film, et un autre nom à ajouter à la liste est l’acteur vétéran Mukesh Khanna, qui a joué un rôle important dans le culte du Mahabharata dans les années 80. Après avoir regardé Adipurush avec Prabhas et Kriti Sanon, il s’en est pris à Om Raut pour avoir tout gâché et affirmé que ce qu’il faisait était une insulte au Ramayana. La star de Shaktimaan a ouvertement critiqué le film et l’a qualifié d’irrespectueux envers le Ramayana.

Apparemment, Mukesh Khanna a critiqué Adipurush sur son vlog YouTube, où il a écrit : « Il n’y a pas de plus grand manque de respect envers le Ramayana qu’Adipurush. Om Raut semble n’avoir aucune connaissance du Ramayana, et en plus de cela, nous avons le grand Buddhajeevi l’écrivain Manoj Muntashir Shukla, qui a transformé notre Ramayana en Kalyug. Son dialogue absurde et son scénario somnifère ont créé un film qui peut faire rougir même les somnifères. Ce film n’a aucun rapport avec aucun des Ramayanas jamais écrits. ».

C’est tout sauf Ramayana Janaki maa ne fait jamais face à ravana, elle parle toujours à une feuille tout en répondant à Ravana parce qu’on dit que les yeux de janaki maa peuvent brûler quelqu’un en cendres quand quelqu’un franchit les limites et qu’est-ce que c’est que cette merde que je regarde ??. Qu’est-ce que tu as fait Om raut pic.twitter.com/AEo9cOPwe2 Santosh (@sky__santosh) 18 juin 2023

Mukesh Khanna a même ajouté que l’histoire ne pardonnera jamais et n’oubliera jamais ce qu’il a fait avec le Ramayana : « Il est clair après avoir vu le film que Raut est influencé par le cinéma hollywoodien, et inspiré par cela, il a bourré ce Ramayana de nuisance. Si vous vouliez prenez des libertés cinématographiques, vous auriez pu faire un film de fiction. Mais vous avez joué avec les images des dieux, et donc, Adipurush est un ‘bhayanak mazaak‘ (une blague dangereuse) avec le Ramayana. »

Adipurush a gagné plus de 240 crores à travers le monde, et les acteurs célèbrent cette victoire au milieu d’un énorme contrecoup pour le film. Kriti Sanon, qui joue Janaki dans le film, a partagé des critiques positives pour son personnage et est heureuse que le public ait aimé son travail. Prabhas et Saif Ali Khan ont fait face à de vives critiques pour leur apparence de Raghav et Raavan dans le film.