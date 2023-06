Adipurush Movie Review: Prabhas-Kriti Sanon starrer est une tentative décente de recréer Ramayan mais manque de sensation

L’industrie cinématographique du sud de l’Inde a prospéré et comment au cours des dernières années. La barre des attentes est très haute. Les fans ne s’attendent qu’à du spectaculaire, du magnifique et de la sortie des sentiers battus en ce qui concerne le cinéma du sud de l’Inde. Surtout quand il a une force puissante comme Prabhas, les fans n’imaginent que le meilleur. Bien que ses derniers films n’aient pas été à la hauteur des attentes, les fans ont de grands espoirs de Adipurush. Il y a beaucoup d’enthousiasme autour de Prabhas étant Lord Ram à l’écran. L’anticipation des fans n’a fait qu’ajouter au buzz, mais vaut-il la peine d’être regardé ? Découvrons-le.

Critique du film Adipurush

Jeter: Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Singh, Vatsal Sheth et plus

Directeur: Om Raut

Producteur: Bhushan Kumar (série T), Krishan Kumar, Om Raut, Retrophiles

Date de sortie : 16 juin 2023

Où regarder : les cinémas

De quoi s’agit-il?

Adipurush avec Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Singh et d’autres est un film d’Om Raut basé sur l’épopée sanskrite Ramayan. Prabhas joue le rôle de Raghav – Lord Ram, Kriti Sanon joue le rôle de Janaki – Maa Sita, et Saif Ali Khan est le diabolique Lankesh – Raavan. L’histoire suit l’ancien scénario raconté par Maharishi Valmiki. Raghav, Janaki et Laxman/Shesh doivent traverser un exil de 14 ans. Janaki est kidnappé par Lankesh, puis c’est la puissance de Lord Ram qui détruit le royaume de Lankesh pour ramener Janaki. Au fil des ans, nous avons vu beaucoup de versions de Ramayan être présentées au public. En voici un de plus avec une puissance supplémentaire du méga budget de Rs 500 crore.

Ce qui est chaud?

Adipurush est une recréation d’une épopée dont nous avons entendu parler depuis l’enfance. Nous avons vu des tonnes de versions et chaque élément est profondément gravé dans notre mémoire. Ce film d’Om Raut est une tentative décente de rembobiner et de s’attarder à nouveau dans l’esprit de la mythologie. Ramayan est une épopée qui dure plus de 14 ans et qui comporte plusieurs aspects. Om Raut a essayé d’incorporer autant de parties que possible mais le film se concentre principalement sur la guerre entre Raghav et Lankesh. Les créateurs n’ont pas dévié de l’histoire réelle de Ramayan, cependant, la représentation de Lankesh / Raavan semble être inspirée de certaines forces du mal montrées dans des drames hollywoodiens comme Vikings, Lord of The Rings et plus encore. Le VFX et le CGI ont donné vie au film. La scène où Jatayu tente de sauver Janaki de Lankesh est magnifiquement réalisée. Parfois, on a l’impression de regarder un magnifique film d’animation avec de magnifiques jungles et le Vanar Sena ajoutant du charme. La première moitié du film contient quelques bonnes scènes qui plairont au public. Prabhas en tant que Raghav a essayé de rendre justice au rôle de Lord Ram. Il a moins de dialogues que prévu mais il donne sa performance honnête. Kriti Sanon est magnifique tout au long mais n’a pas grand-chose à faire dans le film. Sunny Singh fait de son mieux pour être le frère obéissant de Lord Ram. Saif Ali Khan en tant que Lankesh est celui qui se démarque. En ce qui concerne le score de fond, il est assez puissant et engageant. L’air Jai Shri Ram grandit en vous et vous restera longtemps.

Regardez la vidéo du casting d’Adipurush assistant à la projection du film ici :

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Le film manque de sensation. À part Saif Ali Khan, aucun des acteurs vedettes ne semble assez convaincant pour être les personnages mythologiques. Même avec Lankesh, les créateurs semblent avoir trop profité de la liberté créative. Lanka à Ramayan s’appelle le Swarn Nagri mais à Adipurush, ce n’est pas près d’en être un. C’est un empire sombre rempli de créatures étranges. Étant donné que de nombreux aspects manquent, le film ne ramène pas les téléspectateurs à la beauté du Ramayan de Ramanand Sagar. La majeure partie du film se concentre uniquement sur le combat entre Raghav et Lankesh et ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Cela ressemble plus à un film d’action sur fond de mythologie. Certaines scènes et dialogues sont en effet risibles.

Verdict

Regardez Adipurush sans trop d’attentes. Oui, c’est visuellement beau et tout, mais cela ne laissera pas un impact durable. Ne regardez pas le film si vous cherchez à vous immerger dans la mythologie car tout tourne autour de l’action.