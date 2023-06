Adipurush Movie Leaked Online : le film de Prabhas est victime de piratage ; mis à disposition sur Tamilrockers et plus

Adipurush stars du cinéma Prabhas comme Raghava et Kriti Sanon comme Janaki. Le film est maintenant à regarder dans les salles de cinéma, mais quelques heures après sa sortie, Adipurush a été divulgué en ligne par certains sites Web piratés. C’est exact. Om Raut Le réalisateur basé sur l’épopée hindoue Ramayana est devenu le dernier film à être victime de piratage. Étonnamment, quelques heures après sa sortie, le film a été mis en ligne par Tamilrockers, Filmyzilla, Moviesrulz et plus de sites Web de piratage en ligne. Adipurush film complet est fuite en ligne non seulement à regarder mais aussi à télécharger.

Adipurush divulgué en ligne: le film de Prabhas est victime de piratage

Des impressions HD d’Adipurush auraient été divulguées en ligne par certains sites Web piratés. Les sites Web torrent tels que Tamilrockers, Filmyzilla, Moviesrulz, 123movies et plus ont rendu Adipurush disponible pour regarder et télécharger en 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p, HD. C’est en effet très choquant et cela va certainement affecter les affaires d’Adipurush. Le film est réalisé avec un budget énorme et il avait déjà été confronté à un barrage routier après le contrecoup et, semble-t-il, les réalisateurs y avaient investi plus d’argent pour améliorer les VFX de mauvaise qualité pour lesquels ils avaient été appelés.

BollywoodLife demande à chacun de s’abstenir de pratiquer de telles activités malveillantes. Nous demandons au public de regarder le film uniquement dans les salles de cinéma, qui est le support de sortie original. Le piratage est une infraction légale et est punissable en vertu de la loi indienne. C’est malheureux de voir le sang, la sueur et tout le travail acharné testé comme ça. Les criminels ne comprennent pas que de tels actes sapent tous les efforts déployés pour faire un film.

Détails du film Adipurush

Il est basé sur l’épopée hindoue, le Ramayana. Le film est une relecture du classique. Ce n’est pas la première fois que Ramayan est adapté en une expérience visuelle. Om Raut a raconté l’histoire à sa manière. Le battage médiatique autour d’Adipurush est assez élevé et les fans de Prabhas ont entièrement réservé des théâtres pour regarder leur star préférée comme Raghava, c’est-à-dire Lord Ram et Kriti Sanon jouer Janaki, c’est-à-dire Sita. Depuis la sortie du teaser d’Adipurush, Kriti et Prabhas sont liés. Il y avait également eu des reportages sur leur engagement dans les nouvelles du divertissement. Kriti avait claqué tous les rapports. Assurez-vous de regarder Adipurush uniquement dans les salles de cinéma.