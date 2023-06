Adipurush : Manoj Muntashir suscite une nouvelle controverse sur sa déclaration « Hanuman bhagwan nahi bhakt hai »

Magnum Opus Adipurush sorti vendredi est devenu la cible des trolls sur les réseaux sociaux. La vedette de Prabhas et Kriti Sanon basée sur l’épopée hindoue Ramayana fait face à de graves réactions négatives de la part du public. Les cinéphiles, les cinéastes, les acteurs et les critiques ont critiqué les créateurs pour la mauvaise conception des personnages, les dialogues grinçants et les effets visuels. Les polémiques autour du réalisateur d’Om Raut refusent de s’essouffler. Maintenant, Manoj Muntashir, qui est l’auteur du film, a créé un tollé avec sa nouvelle déclaration.

Adipurush, la vedette de Prabhas et Kriti Sanon, a créé un énorme battage médiatique avant sa sortie et maintenant le film fait la une des journaux pour les controverses suscitées après la sortie. Le public est déçu de l’utilisation inappropriée des dialogues principalement utilisés par Lord Hanuman et Raavan dans le film. Manoj Muntashir a affirmé «Hanuman bhagwan nahi bhakt the» et cela a rendu les gens furieux. Le parolier et écrivain est redevenu la cible de la colère des internautes.

Dans une récente interview avec Aaj Tak, le dialoguiste d’Adipurush a affirmé qu’Hanuman n’était pas un dieu mais un disciple. Il a été cité disant « Bajrangbali bhagwan nahi, bhakt hai. Humne unko bhagwan banaya hai. » Défendant les dialogues dans le film, il a dit « Bajrangbali darshanic bate nahi karte hai. » Selon Manoj Hanuman ji ne communiquait pas comme le faisait Lord Shri Ram. Il semblait justifier des dialogues comme « Kapda tere baap ka. Tel tere baap ka. Aag bhi tere baap ki. Toh jalegi bhi tere baap ki » à Adipurush.

La nouvelle déclaration de Manoj Muntashir a créé une tempête et les internautes veulent qu’il fasse rage en donnant des interviews. Ce clip de l’interview est devenu viral sur les réseaux sociaux et les internautes ont rapidement réagi. Un utilisateur a commenté: « La toute première chose qu’il devrait faire est d’arrêter de donner des interviews. » Un autre utilisateur lui a donné une explication, « Hanuman ji était une incarnation du seigneur Shiva, cet homme stupide n’a pas de cerveau et il écrit des dialogues pour le Ramayana. » Un autre utilisateur lui a demandé de se faire contrôler tandis que l’un d’eux a commenté « Quelqu’un, s’il vous plaît, faites-le taire. »

Après avoir fait face au lin sur les dialogues à Adipurush, Manoj Muntashir a annoncé qu’il respectait les sentiments du public et modifierait les dialogues. Il a promis que les dialogues seraient bientôt révisés. Le film réalisé par Om Raut met en vedette Prabhas, Kriti Sanon, Sunny Singh, Saif Ali Khan et Devdatta Nage dans le rôle principal. Malgré les controverses, les premiers jours ont vu des affaires impressionnantes au box-office, gagnant 340 crores de roupies dans le monde.