Adipurush: Manoj Muntashir CONFIRME que les dialogues seront modifiés dans Prabhas starrer après une violente réaction

Adipurush mettant en vedette Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan et d’autres ont reçu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Le film dirigé par Om Raut a fait d’énormes affaires au cours des deux premiers jours de sa sortie, cependant, sur les réseaux sociaux, il a reçu de graves réactions négatives pour diverses raisons. Du regard de Saif Ali Khan en tant que Lankesh aux dialogues – Adipurush est largement discuté. Certains se sont opposés aux dialogues considérés comme des « tapori ». Dans le film, il y a un dialogue prononcé par Hanuman qui dit : « Kapda tere baap ka. Tel tere baap ka. Aag bhi tere baap ki. Toh jalegi bhi tere baap ki’ a surtout créé beaucoup de fureur. Après toutes ces remarques négatives, les créateurs ont maintenant décidé de changer les dialogues.

Les créateurs d’Adipurush changeront les dialogues en gardant à l’esprit les sentiments des fans

L’écrivain Manoj Muntashir, qui a initialement défendu les dialogues, s’est servi de son compte Twitter pour révéler que les créateurs ont maintenant décidé d’apporter des changements à Prabhas, la vedette de Kriti Sanon. Il a écrit une longue note sur le contrecoup reçu par lui. Il a écrit sur les gens disant des choses désagréables et s’adressant à sa mère parce que quelques dialogues les blessaient. Il a écrit qu’il avait écrit environ 4000 lignes pour Adipurush et que certains sentiments ont été blessés par 5 lignes. Il a écrit: « J’ai écrit des dialogues de plus de 4000 lignes dans Adipurush, certains sentiments ont été blessés sur 5 lignes. Dans ces centaines de lignes, où Shri Ram a été glorifié, la chasteté de Maa Sita a été décrite, des éloges devaient également être reçus pour elle, que je ne sais pas pourquoi je n’ai pas eu. » Il a également demandé pourquoi il avait été appelé Sanatan Drohi sur quelques lignes.

À la fin, il a mentionné que les changements dans les dialogues du film se refléteront à partir de la semaine prochaine. Découvrez son message ci-dessous:

C’est un grand pas de la part des créateurs d’Adipurush. Espérons que cette décision jouera en faveur du film. Pendant ce temps, Adipurush a déjà franchi la barre des Rs 100 crore en une journée.