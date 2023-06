Adipurush: Makers of Prabhas starrer le prix du billet pour le siège à côté de Lord Hanuman? Voici ce que nous savons

Adipurush est la prochaine grande version. Mettant en vedette Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Singh et d’autres – le film est dirigé par Om Raut. L’opus magnum est l’un des films les plus attendus car les fans de Prabhas l’attendent avec impatience. La bande-annonce et les chansons ont déjà attiré l’attention de tous. Compte tenu du buzz pour Adipurush, on s’attend à ce qu’Adipurush fasse des merveilles au box-office. Les fabricants s’assurent également de faire tout leur possible pour faire d’Adipurush un succès. Étant donné que le film est basé sur Lord Ram, Sita, Laxman et Hanuman, les réalisateurs ont décidé de réserver une place dans chaque théâtre pour Lord Hanuman. Récemment, des rumeurs ont couru selon lesquelles les fabricants auraient augmenté le prix du billet du siège à côté de celui réservé à Lord Hanuman. Est-ce vrai?

Adipurush : Vérification des faits sur les frais de billet augmentés

Eh bien, voici une vérification des faits ! Tous les rapports suggérant une hausse du prix du billet du siège à côté de celui réservé à Lord Hanuman sont faux. Série T clarifiée. Sur Twitter, la maison de production de la série T a précisé qu’il n’y avait aucune vérité dans la rumeur et a qualifié les rapports de trompeurs. Le tweet a également demandé aux fans de ne pas tomber dans le piège des fausses informations.

#Alerte à la fraude ? Des informations trompeuses circulent dans les médias concernant #Adipurush tarification des billets. Nous tenons à préciser qu’il n’y aura pas de différences de tarifs pour les sièges à côté de celui réservé à Hanuman Ji ! Ne tombez pas dans les fausses informations ! Jai Shri Ram ! ?? Série T (@TSeries) 11 juin 2023

Pendant ce temps, il y a un fort buzz autour de Prabhas, Adipurush de Kriti Sanon et tout le monde s’attend à une fabuleuse première journée d’ouverture pour le film. En fait, on prédit qu’Adipurush dépassera le nombre du plus grand hit RRR du Sud mettant en vedette Ram Charan et Jr NTR.

Controverse Adipurush

Adipurush a ses racines dans le Ramayan. Alors que les fans attendent le film avec impatience, Adipurush et ses stars se sont également mêlés à quelques controverses. Le plus récent étant Om Raut embrassant Kriti Sanon sur les joues alors qu’ils sortaient d’un temple. Beaucoup n’ont pas approuvé cet acte. Plus tôt, après la sortie du premier teaser d’Adipurush, le look de Saif Ali Khan dans le film a été massivement trollé.