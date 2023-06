Adipurush : les meilleurs dialogues que les internautes ont qualifiés de grincer des dents

Anupama spectacle a gardé tout le monde accroché. Depuis le début, les fans sont amoureux de l’émission de Rajan Shahi dans laquelle Rupali Ganguly joue le rôle principal. L’émission était consacrée à l’autonomisation des femmes et plus encore. Le dernier morceau d’Anupamaa montre Anu prenant en charge sa propre vie et décidant de voyager en Amérique pour vivre son rêve. Mais bien sûr, elle fait face à des obstacles. Anuj Kapadia est coincée avec Maya et même si Anu veut aller de l’avant, quelque chose la retient. Dans un épisode récent, on voit que Maya crée un chahut devant les médias et demande à Anu de quitter Anuj pour toujours.

En colère, Maya dit à Anupamaa qu’elle peut faire ce qu’elle veut dans sa vie mais qu’elle devrait arrêter de suivre Anuj Kapadia. À un moment donné, elle a même dit qu’Anupamaa pouvait mourir si elle le voulait. Tout cela se passe après que Rupali Ganguly alias Anupamaa ait donné une performance de danse électrisante et devant Anuj Kapadia. L’épisode entier a bouleversé les fans de MaAn. Beaucoup disent qu’ils en ont assez qu’Anuj Kapadia soit toujours silencieux et ne prenne pas position contre Maya. Les fans demandent à Anuj Kapadia d’arrêter de manger Anupamaa et d’essayer de la retenir.

Découvrez les tweets des fans ci-dessous :

Le genre de dommage qu’Anuj fait à Anu/leur relation est irréparable. Alors, comment dkp va-t-il réparer cela ?#Anupamaa Sortie? (@Saloni_K_) 17 juin 2023

Cela en soi montre à quel point il est éhonté et qu’il ne se rend pas compte des dommages qu’il a causés à #Anupamaa ??? Anu ne vient même pas derrière lui n il est derrière elle bien qu’il prétende qu’il ne peut pas quitter M ?? kuchh bhi sharam nhi aati ise Anu ke samne jaane pe ? ? Princesse82 (@Manisha_stan_RG) 17 juin 2023

Exactement ? n le voici en train de soulever la femme qu’il prétend détester ? n rester muet alors que les mêmes femmes souhaitaient la mort #Anupamaa qu’il prétend aimer ?? Je ne vois aucun amour 4 Anu dans tout ce qu’il fait, c’est juste un homme sans vergogne qui vit avec une autre femme rn ?? Princesse82 (@Manisha_stan_RG) 17 juin 2023

Je suis désolé mais Anuj est tellement pire qu’Anupama dans cette relation maintenant. Maya abuse littéralement verbalement d’Anu et il n’a rien dit. De plus, Anu voulait khs quand Anuj est parti et l’homme n’a rien fait pour elle mais l’a blâmée dans toute cette séquence. #Anupamaa nirvana (@nirv_ana08) 17 juin 2023

Eh bien, dans l’épisode complet, Anuj traîne Maya hors de l’événement et lui crie dessus quand ils sont dans la voiture. Alors qu’ils rentrent chez eux, Maya tombe inconsciente.