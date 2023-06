Adipurush : Les films en hindi interdits de sortie dans la vallée de Katmandou après les protestations contre Prabhas, le film d’Om Raut ? Voici la dernière mise à jour

Adipurush gagne beaucoup d’argent au box-office, mais le contrecoup sur le film a été énorme. Les cinéphiles sur les réseaux sociaux, les acteurs vétérans et d’autres ont critiqué la façon dont les créateurs, dans le but de faire une adaptation plus contemporaine, ont ruiné l’âme divine de l’histoire. L’horrible VFX, la mauvaise distribution des acteurs et les dialogues de style chapri ont exaspéré les gens. En colère, de nombreuses personnes ont décidé d’annuler leurs réservations dans la ceinture hindi. Adipurush est entré dans une controverse sur le lieu de naissance de Sita. Eh bien, selon l’épopée, elle est née au Népal qui n’a pas été mentionnée dans le film. Le maire de Katmandou, Balen Shah, a déclaré qu’aucun film ne serait autorisé à être projeté dans la vallée de Katmandou.

Maintenant, il semble que l’interdiction ait été annoncée selon les nouvelles sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas beaucoup de clarté car c’est une histoire en développement. Les créateurs d’Adipurush vont corriger les dialogues qui ont tant offensé les gens. Jetez un oeil au tweet…

DERNIÈRES NOUVELLES!! La ville métropolitaine de Katmandou INTERDIT la sortie de HINDI FILMS suite à la #Adipurush fiasco… Tous les théâtres du #Katmandou on a demandé à valley de ne PAS SORTIR de film hindi à partir de demain… Plus de détails attendus ! Rahul Raut (@Rahulrautwrites) 18 juin 2023

Le maire a qualifié Adipurush d’offensant pour les sentiments des hindous. Le lieu de naissance de Maa Sita est à Mithila qui est maintenant au Népal. De nombreuses personnes sont venues soutenir cette décision. Jetez un œil aux tweets du maire de Katamandou, Balen Shah…

Les internautes sont extrêmement indignés par l’écrivain Manoj Muntashir. Il a dit qu’il n’avait pas l’intention des sentiments des gens mais voulait faire une histoire du Ramayana qui pourrait se connecter avec la génération moderne. Les médias sociaux sont bouleversés et estiment qu’il devrait simplement s’excuser au lieu de s’expliquer.

L’Inde pour mieux le Népal hai … a carrément interdit le film trash alors qu’en Inde les gens essaient toujours de défendre son contenu ! Ourson (@ThodaYehThodaWo) 18 juin 2023

Aisa merde banaya ke marché salut bandh karwa diya! ?? S ? ? ? (@JacyKhan) 18 juin 2023

La raison derrière cela est qu’ils ont montré Sita comme fille de l’Inde mais n’ont pas mentionné Janakpur (Mithila) qui est maintenant au Népal. C’est la polémique en fait. Rose Creations (@RoseCreations__) 18 juin 2023

Nous devons voir si le gouvernement indien intervient dans cette affaire. Adipurush a gagné plus de Rs 100 crores le deuxième jour. Le film doit maintenir ce genre d’élan au cours des jours de semaine pour récupérer le budget massif de Rs 500 crores plus dépensé en VFX. Le film met en vedette Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan.