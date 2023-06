Adipurush: les fans inconditionnels de Prabhas ont battu un individu qui a critiqué le film [Viral Video]

Adipurush est sorti dans les cinémas et les stars Prabhas comme Raghava, Kriti Sanon comme Janaki et Saïf Ali Khan comme Lankesh. Le film a également une distribution d’étoiles plus stellaire en dehors de ces trois-là. Le Om Raut le réalisateur est également fortement critiqué par les fans en ligne. Oui, tu l’as bien lu. Eh bien, le public avait de grandes attentes vis-à-vis du film vedette de Prabhas. C’est une star pan-indienne et les deux derniers films n’ont pas créé l’impact qu’on imaginait. Et par conséquent, tous les espoirs venaient d’Adipurush. Bien que Twitter ne mâche pas ses tweets sur Avis d’Adipurushles fans qui ont ouvertement exprimé des critiques sont battus par les fans inconditionnels de Prabhas.

Critique d’Adipurush : les fans de Prabhas ont battu un individu pour avoir critiqué le film

Croyez-le ou non, c’est en fait vrai. Adipurush de Prabhas a été regardé par une personne à qui on a ensuite demandé de revoir le film devant la caméra. C’était les paparazzis du Sud dans une salle de cinéma, semble-t-il. Interrogé par un autre fan sur ce que dit le fan qui a critiqué Adipurush, un autre utilisateur a commenté que le fan venait de dire que le film était mauvais. Et peu de temps après, les fans ont commencé à le tabasser. L’un des fans lui a demandé s’il était défoncé en regardant Adipurush, ce à quoi le critique a répondu en disant qu’il avait regardé le film avec ses deux yeux et avec ses aspects.

Regardez la vidéo du casting d’Adipurush assistant à la projection du film ici :

Un utilisateur de Reddit a demandé si les critiques avaient parlé contre Prabhas, ce à quoi l’utilisateur a répondu non. Eh bien, ça ne le fait pas? Un autre fan a remis en question l’authenticité de la vidéo en disant qu’elle avait été coupée et que quelque chose aurait pu enrager les fans auxquels un utilisateur a dit qu’il avait regardé toute la vidéo et qu’il n’avait rien trouvé de mal dans ce qu’il avait dit. L’utilisateur a déclaré que le critique essayait juste de donner son point de vue mais que les fans étaient trop agressifs.

Regardez la vidéo des fans purs et durs de Prabhas battant un fan critique ici:

Les fans de Prabhas battent un gars parce qu’il a donné une critique négative d’Adipurush par u/humanbeing3333 dans BollyBlindsNGossip

Les fans de Prabhas sont très fidèles à l’acteur. Et ils n’aiment pas que quelqu’un le critique ou dise du mal de lui. Pendant ce temps, en raison du buzz négatif en ligne, certains fans ont partagé des tweets sur la prochaine programmation de films de Prabhas, notamment Salaar, Project K et Spirit. Ils fondent leurs espoirs sur ces films.