Adipurush: les fans de Prabhas sont restés impressionnés et sous le choc du premier regard [View Reactions]

Prabhas, Kriti Sanonet Saïf Ali Khan vedette Adipurush est l’un des films les plus attendus de 2023. Le film est basé sur le Ramayana, et Prabhas y jouera le rôle de Lord Ram. Les fans de l’acteur attendaient avec impatience de l’apercevoir en tant que Lord Ram. Aujourd’hui, les fabricants ont finalement dévoilé une affiche de premier regard mettant en vedette Prabhas, et elle n’a pas réussi à impressionner les fans. Les fans de Prabhas s’attendaient sûrement à quelque chose de bien mieux, et c’est pourquoi ils sont déçus.

L’un des fans a également tweeté que les affiches faites par les fans étaient meilleures que cela. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Les affiches Fan Made sont bien meilleures que cela. #Adipurush #AdipurushTeaser Shivank Sharma (@iam_Shivank) 30 septembre 2022

Prabhas ka look yrr ? ? .. Mujee laga tir k waqt bht hi azeeb Dhik rha tha tou mujhe laga vfx se sahi kr denge bt .. ?? s 🙂 (@Idyllic_Wasim) 30 septembre 2022

Pas impressionné frère? Adipurush ? (@MSK121811897) 30 septembre 2022

Je m’attendais à une meilleure affiche avec une meilleure coupe de visage. Ça a l’air moyen. Fans ke liye accha hai lekin dusron ke liye impressionnant nahi hai. Md Faraz Ali Ahmed (@mdfaraz_ali) 30 septembre 2022

Les créateurs vont dévoiler l’affiche et un teaser le 2 octobre 2022 sur la rive de la rivière Sarayu à Ayodhya, UP. Alors que le premier look n’a pas réussi à impressionner, espérons que l’affiche et le teaser impressionneront les fans.

Adipurush est tourné en hindi et en télougou et sera doublé et publié dans différentes langues comme le tamoul, le malayalam et le kannada. Apparemment, le film est réalisé avec un budget de Rs. 500 crore, ce qui en fait l’un des films indiens les plus chers.

Réalisé par Om Raut, Adipurush devait sortir en août de cette année. Mais, pour éviter le clash avec la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, le film a été reporté. Il ne sortira pas sur les grands écrans le 12 janvier 2023. Les deux derniers films de Prabhas, Saaho et Radhe Shyam n’avaient pas réussi à impressionner. Ainsi, les cinéphiles attendent beaucoup d’Adipurush.