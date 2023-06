Adipurush : les 10 principaux secrets de soin de la peau de Kriti Sanon

Priyanka Chopra a assisté au concert de Beyonce à Londres. La star de Citadel était accompagnée de sa mère Madhu Chopra et de son amie Tamanna Dutt. Un jour après la nuit mémorable, Priyanka a offert aux fans des images intérieures de l’événement. Le premier cliché du cliché photo mettait en vedette Priyanka Chopra posant avec ses « principales dames » Madhu Chopra et Tamanna Dutt. Tous trois étaient vêtus d’ensembles noirs. L’une des images a même capturé la star hollywoodienne Salma Hayek, embrassant et plaçant un baiser sur les joues de la mère de Priyanka, Madhu Chopra. En plus de partager des images et des vidéos du concert, Priyanka a également publié un court extrait de la fille de Beyonce, Blue Ivy, lors de la tournée mondiale de la Renaissance.

Voici les images dont nous parlons :

Priyanka Chopra salue Beyoncé

Dans la légende, Priyanka Chopra a crié à Beyonce et l’a remerciée pour « l’incroyable hospitalité ». L’actrice a également laissé tomber une note de remerciement courte et douce pour son mari, le chanteur Nick Jonas, pour la « soirée mémorable ».

« J’en rêve, je travaille dur. Je bosse jusqu’à ce que je sois propriétaire, je virevolte sur leurs ennemis – Beyonce. Merde ! ​​Quelle femme et quelle nuit. Avec mes filles principales Tamanna et Madhu Chopra. Tellement contente que tu puisses enfin voir c’est Anisha Tee Gibbs », a écrit Priyanka Chopra.

Elle avait également une note spéciale pour la fille de Beyonc, Blue Ivy. Elle a dit : « #blueivy était une danseuse incroyable, nous sommes en feu. »

« Merci #JayZ et la reine Beyonce pour l’incroyable hospitalité. Merci, Nick Jonas, pour la soirée la plus mémorable ! Je t’aime bébé », a ajouté Priyanka Chopra.

L’ardoise de travail de Priyanka Chopra

Priyanka Chopra profite actuellement de tous les compliments qui lui parviennent pour son rôle dans le drame d’espionnage Citadel. Produit par les frères Russo et créé par Josh Appelbaum, Bryan Oh et David Weil, Citadel met également en vedette Richard Madden.

Plus tôt cette année, Priyanka a également fait la une des journaux pour son interview, où l’actrice a expliqué comment elle avait été « acculée » par certains membres de Bollywood. Priyanka a même mentionné qu’elle « avait eu du boeuf avec certaines personnes », ce qui l’a amenée à déménager à Hollywood.