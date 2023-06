Adipurush : Le propriétaire du théâtre Manoj Desai maudit les créateurs après qu’il se soit écrasé au box-office ; ‘Bhagwan bhi maaf nahi karega tum logon ko’

Le premier film de Prabhas et Kriti Sanon, Adipurush, s’est écrasé dans les salles. De nombreux propriétaires de salles de cinéma avaient beaucoup d’espoir avec le film et pensaient qu’après Pathaan de Shah Rukh Khan, cela ferait monter en flèche les chiffres du box-office, mais rien ne s’est passé et il s’est effondré au box-office. Le propriétaire du théâtre G7 à Mumbai est très en colère contre les créateurs d’Adipurush et les claque pour qu’Adipurush s’effondre au box-office. Maudissant Om Raut pour s’être moqué du Ramayana, Desai a dit : Nous pensions que le film serait un super succès… Le Ramayana n’est pas écrit comme ça. La façon dont le film a présenté Lord Hanuman et Ravana est inacceptable. Comment Kriti Sanon peut-il être Sita ? Partout, les séances de cinéma sont annulées. Les réalisateurs du film devraient être emprisonnés ».

Manoj Desai, qui a le cœur brisé avec Adipurush qui s’est avéré être la plus grande déception car c’était une énorme perte à laquelle il a également dû faire face en tant que propriétaire de théâtre, a révélé que dans quelques jours, Adipurush serait retiré des théâtres. Le propriétaire de Gaiety et Galaxy, Manoj Desai, a même ajouté qu’ils avaient réduit le prix des billets, mais que les gens ne viennent toujours pas au cinéma.

Claquant Manoj Muntashir pour son écriture de dialogue dans le film, Desai l’a appelé « Chapri » et a dit: « Maafi maangni chahiye. Lekin inko to bhagwan bhi maaf nahi karega Inko insaan maaf nahi karega. Inko janta maaf nahi karegi. Ye kahin ke nahin rahe iss picture ke baad mai likh kar de sakta hu » Desai a terminé la conversation en disant que tout à propos d’Adipurush est mauvais et que rien ne pourra jamais faire revivre ce film.