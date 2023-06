Adipurush : le joueur de cricket Virender Sehwag s’attaque à Prabhas et Kriti Sanon ; ‘Ab pata chala Kattappa ne Baahubali ko kyun maara’

Adipurush s’est moqué royalement de tous ceux qui ont regardé la star de Prabhas et Kriti Sanon. Et maintenant, le dernier qui s’est joint au troll brutal du film est le joueur de cricket indien Virender Sehwag. Il s’est rendu sur son Instagram, a suivi le film et a fouillé sournoisement la vedette de Prabhas en utilisant les personnages populaires du film de la superstar Baahubali. Il a utilisé une blague et a écrit, Adipurush dekhkar pata chala Katappa ne Bahubali ko kyun maara tha « . Les fans de Virendra Sehwag ont eu une journée sur le terrain, et ils disent qu’il est en retard pour le bus. Adipurush s’est avéré être la plus grande déception pour fans, qui ont fustigé les fabricants pour avoir tourné en dérision le Ramayana.

Adipurush dekhkar pata chala Katappa ne Bahubali ko kyun maara tha ? Virender Sehwag (@virendersehwag) 25 juin 2023

Adipurush, qui est sorti le 16 juin, a actuellement du mal à attirer le public dans les salles, et le film s’est lamentablement écrasé au box-office, et bientôt il sortira des salles. Malgré une altération des dialogues du film, il n’a pas réussi à attirer le public car les téléspectateurs ne sont pas convaincus par le casting vedette de Prabhas jouant Raghav, Kriti Sanon comme Sita et Saif Ali Khan comme Ravan, et en plus de cela, le VFX est extrêmement médiocre, et en fait, les téléspectateurs ont même interrogé Om Raut sur l’endroit où il avait mis les 600 crore car le film a l’air bon marché à tous points de vue.

Ils ne connaissent vraiment pas la réalité spirituelle, comment peuvent-ils avoir foi en #RAM « Ils jouent toujours avec notre Foi & Religion au nom de la liberté cinématographique, avec laquelle ils pensent pouvoir gagner leur sou. Je m’oppose fermement aux créateurs du #Adipursh pour projeter leurs idées absurdes. https://t.co/7qRrjIn7A1 Tanmay Kulkarni (@TanmayK2025) 24 juin 2023

Kriti Sanon et Prabhas sont rapidement passés de cet échec épique et se préparent pour leurs prochains films. Kriti est occupé à tourner The Crew, avec Tabu et Kareena Kapoor Khan, tandis que Prabhas est prêt pour Project K avec Deepika Padukone. Kamal Haasan a également rejoint l’équipe du Projet K.