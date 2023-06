Adipurush a fait l’objet de critiques pour beaucoup de choses. Des célébrités célèbres qui ont fait et joué dans diverses versions de Ramayan n’ont réagi à la controverse que pour y ajouter quelque chose. Dialogue d’Adipurush a reçu l’indignation massive des fans. Les dialogues ont été étiquetés chhapri par les internautes. Les créateurs l’avaient défendu en disant que les dialogues étaient planifiés et écrits de manière à l’adoucir pour la jeune génération. Cependant, cela ne s’est retourné contre les fabricants. Ils ont alors décidé de le changer et en quelques jours, Adipurush avec de nouveaux dialogues est projeté dans les salles de cinéma.

Les fabricants d’Adipurush changent le dialogue de Lord Hanuman

Adipurush avec Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan et bien d’autres dominent l’actualité du divertissement depuis longtemps. Lord Hanuman, considéré comme l’une des plus grandes divinités du pays, a reçu un dialogue grossier qui ne pouvait qu’être critiqué. Le dialogue particulier quand Indrajit allume la queue de Hanuman a eu un énorme contrecoup. Le dialogue était, « Kapda tere baap ka, tel tere baap ka, aag bhi tere baap ki, jalegi bhi tere baap ki, » et il a été changé en ‘Kapda tere Lanka ka, tel tere Lanka ka, aag bhi tere Lanka ki , à jalegi bhi teri Lanka salut. » La vidéo de la même chose devient virale en ligne en ce moment.

Regardez la vidéo du dialogue Adipurush modifié ici :

Plus de dialogues changés dans Adipurush

Les dialogues qui avaient été dits de manière irrespectueuse ont été un peu adoucis car dans Tu a été changé en Tu. Le dialogue de « jo humari behno ko haath lagayenge hum unki Lanka laga denge » à « hum unki Lanka mein aag laga denge ». Il y a aussi un dialogue Sapola qui a également été modifié.

Manoj Muntashir fait la une des journaux

Le parolier et écrivain Manoj Muntashir a été le dialoguiste d’Adipurush. Il a reçu de nombreuses menaces, c’est pourquoi il a bénéficié d’une protection policière. Il avait auparavant défendu les dialogues et révélé plus tard que des changements seraient apportés, mais non sans se demander pourquoi il n’était pas félicité pour avoir décrit la beauté de Sita. Il a récemment aggravé les choses en disant qu’Hanuman n’est pas un Dieu mais un bhakt et que les gens l’ont fait Dieu. Les fans l’ont scolarisé Pas seulement cela, même les célébrités ont scolarisé Manoj Muntashir.