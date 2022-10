Adipurush : le député ministre de l’Intérieur accuse les créateurs de Prabhas-Saif Ali Khan de représenter ” mauvaisement ” les divinités hindoues ; menace de poursuites judiciaires

La Adipurush teaser est sorti il ​​y a quelques jours. Il met en vedette Prabhas, Kriti Sanon et Saïf Ali Khan dans des rôles clés avec Om Raut prenant le siège du réalisateur après Tanhaji The Unsung Warrior. Le teaser a été pour le moins décevant pour les fans. Les effets visuels du film et les costumes, les looks des acteurs ont tous été brutalement trollés. Mèmes sur le Bande-annonce d’Adipurush a commencé à faire surface peu après la sortie du teaser d’Adipurush. Et maintenant député ministre de l’intérieur Narottam Mishra a critiqué les créateurs et les a accusés de la mauvaise représentation des divinités hindoues.

Entertainment News: le député ministre menace les fabricants d’Adipurush

Comme le rapportent les médias, Narottam Mishra, qui a été membre du gouvernement du Madhya Pradesh en tant que ministre, a appelé les créateurs d’Adipurush. Hindustan Times a cité une agence de presse citant le ministre disant qu’il y avait des scènes répréhensibles dans la bande-annonce d’Adipurush. Il a critiqué les robes et le look des divinités hindoues et les a trouvés inacceptables. Le ministre a déclaré que les Écritures disent que le seigneur Hanuman portait des vêtements différents alors que le teaser d’Adipurush présente le seigneur Hanuman portant du cuir. Il les a accusés de blesser les sentiments religieux.

Regardez le teaser d’Adipurush partagé par Om Raut ici :

Le rapport indique en outre que le ministre a averti Om Raut de supprimer toutes ces scènes. Et a également prétendu intenter une action en justice si les scènes n’étaient pas supprimées du film. Plus tôt, le porte-parole du BJP, Malavika Avinash, avait critiqué le look de Saif Ali Khan en tant que Ravana et s’était moqué d’Om Raut en disant qu’il aurait dû faire des recherches ou regarder d’autres interprétations du grand Ramayana qui montraient le vrai look de Ravana.

Adipurush : Est-ce que Prabhas est en colère contre Om Raut ?

Il y a quelques heures, la vidéo de Prabhas du lancement du teaser d’Adipurush à Ayodhya a fait surface. Dans la vidéo, les fans ont noté à quel point Prabhas était très en colère et a appelé Om Raut dans sa chambre. La vidéo est devenue virale. Le contrecoup que le projet a reçu a été immense. Ban Adipurush et Boycott Adipurush étaient également à la mode sur Twitter. Adipurush devrait sortir le 12 janvier 2022.