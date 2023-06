Adipurush : Lakshman de Ramayan, alias Sunil Lahri, passe en revue le film et déclare : « Different dikhane ke naam pe satyanash kar diya »

Adipurush a été constamment critiqué par les masses, depuis la première du film dans les salles le 16 juin. En fait, l’acteur Sunil Lahri, qui a essayé le personnage de Laxman dans le feuilleton Ramayana de 1987 acclamé par la critique, a également donné un grand coup de pouce au film. Dans une interview avec indianexpress.com, Sunil Lahri a partagé sa critique personnelle du réalisateur Om Raut, condamnant le film. Voici quelques extraits de ce que Sunil Lahri a dit à propos du film de Prabhas et Kriti Sanon.

Sunil Lahri qualifie Adipurush d’être un » détraqué «

« Je ne peux vraiment pas comprendre à qui ils (les fabricants d’Adipurush) s’adressaient. Na narration, na histoire na caractérisation. Sab kuch haywire hai. Différents dikhane ke naam pe satyanash kar diya (Tout est détraqué. Ils ont tout détruit pour le rendre différent), » commença Sunil Lahri. Il a également souligné des défauts concernant les personnages du film qui, selon lui, n’avaient pas de traits individuels. « Ram et Lakshman n’avaient aucune différence, se ressemblaient et se comportaient de la même manière », a-t-il déclaré.

Sunil Lahri critique le mauvais graphique des personnages d’Adipurush

Venant au Raavan de Saif Ali Khan, Sunil Lahri s’est opposé au fait qu’il a été transformé en forgeron, frappant sur des fers. L’acteur a en outre exprimé son mécontentement face à la coupe de cheveux « odieuse » de Saif Ali Khan et au personnage de Meghnad, demandant comment se fait-il que Meghnad ait pu arborer des tatouages ​​​​à cette époque. « C’est dommage », a-t-il dit. Sunil Lahri a soulevé des objections sur Raavan abandonnant son Pushpak Viman et chevauchant une chauve-souris géante à la place.

Sunil Lahri sur les dialogues d’Adipurush

Pas seulement les effets visuels, les dialogues d’Adipurush ont lancé un festival de mèmes sur les réseaux sociaux. Un dialogue particulier de Hanuman de Devdutta Nage , parlant avec Meghnad a été sévèrement critiqué pour son utilisation familière du langage. Soulignant le problème, Sunil Lahri a révélé qu’il était consterné après avoir découvert que Manoj Muntashir avait écrit les dialogues. « … il (Manoj Muntashir) respecte vraiment notre culture et notre religion. Et puis il écrit de tels dialogues ? » dit-il sous le choc.

Sunil Lahri fait l’éloge de Raavan de Saif Ali Khan à Adipurush

Sunil Lahri a estimé qu’il avait le sentiment que les réalisateurs avaient soit « les yeux bandés », soit « hypnotisés » lors de la réalisation du film, pour produire un récit aussi décevant de Ramayan. Même avant la sortie d’Adipurush, l’acteur a partagé qu’il avait une idée du film manquant d’un lien émotionnel. Il a d’abord pensé que c’était une histoire sur les premiers hommes. Laissant de côté les innombrables défauts, Sunil Lahri n’a trouvé que Saif Ali Khan justifiant le rôle de Raavan. « D’autres ont lamentablement échoué », a-t-il déclaré.

Collection au box-office Adipurush

Adipurush aurait été fabriqué avec un budget de Rs 500 crores. On dit qu’il a récupéré Rs 432 crore sur les revenus non théâtraux. Malgré de mauvaises critiques, le film, en trois jours, a rapporté environ 340 crores au guichet, rapporte The Indian Express.