Adipurush: La vedette de Rs 500 crore de Prabhas réalise CET exploit avant sa sortie; n’a besoin que d’un montant marginal au box-office pour être superhit

Adipurush a connu un renouveau auquel peu de gens se seraient attendus. Lorsque le premier teaser est sorti en 2022, le cinéaste Om Raut a été trollé au centre de la vie. Le dénigrement en ligne a fait revenir les fabricants à la planche à dessin. Maintenant, le film arrive le 16 juin 2023 et les experts prédisent Rs 100 crores au box-office le premier week-end lui-même. Maintenant, il a été rapporté que le film a déjà récupéré 85% de son budget. Adipurush a été réalisé avec un budget de Rs 500 crores. Le film est financé par T-Series et une somme énorme a été dépensée pour les effets visuels du film.

Le site de divertissement Bollywood Hungama a rapporté qu’Adipurush a déjà récupéré Rs 432 crores. Le film de Prabhas et Kriti Sanon a rapporté Rs 247 crores à partir de ses avenues non théâtrales comme les droits satellite, les droits musicaux, les droits numériques, etc. Le portail a rapporté qu’Adipurush a fait Rs 185 crores comme garantie minimale du Sud. Cela signifie que les producteurs briseront même si le film dépasse Rs 100 ou 120 crores au box-office. Le VFX amélioré a aidé le film. Mais ce qui a eu le plus d’impact, c’est la musique d’Ajay-Atul.

Les chansons du film sont très appréciées. Le chant de Jai Shree Ram à la fin de la bande-annonce a donné la chair de poule au public. Prabhas a un énorme fan qui suit partout en Inde. Les experts du commerce estiment qu’Adipurush franchira Rs 100 crores au cours des trois premiers jours seulement à partir de la ceinture hindi. Les personnes qui ont vu la deuxième bande-annonce d’Adipurush disent qu’elle est plus grande et meilleure que la première. Le différé semble vraiment avoir aidé ce film.

Kriti Sanon a déclaré que jouer le rôle de Janaki / Sita Maa était l’expérience la plus humiliante de sa vie. Le film devrait sortir dans plus de 8 000 salles en Inde. Le nombre maximum sera en Inde du Nord. Les chansons sont déjà massives sur YouTube. Prabhas a besoin d’un gros coup pour se racheter après la débâcle de Radhe Shyam. Le film a subi des pertes de plus de Rs 100 crores. Le dernier film de Kriti Sanon, Shehzada, a également été un flop au box-office.