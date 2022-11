Adipurush : Kriti Sanon s’ouvre sur le retard de la star de Prabhas et la critique des effets visuels ; “Il y a beaucoup de travail à faire pour Om Raut”

Adipurush est l’un des projets les plus attendus de la programmation à venir. Il met en vedette Prabhas comme Seigneur Ram, Kriti Sanon comme Sita et Saïf Ali Khan comme Raavan. Om Raut a dirigé le film épique mythologique. Le teaser a été publié il y a quelques semaines, ce qui a suscité beaucoup de critiques et depuis, la ville en parle. Les fans de Prabhas ont été particulièrement déçus par le teaser et les créateurs et n’ont pas mâché leurs mots en critiquant le teaser d’Adipurush. Et plus tard, Om Raut a annoncé qu’Adipurush avait été reporté. Et maintenant, Kriti Sanon a réagi au retard et aux critiques.

Kriti Sanon s’ouvre sur le retard et les critiques d’Adipurush

Lors d’un événement récent, Kriti faisait la promotion de son film Bhediya aux côtés de Varun Dhawan. Kriti Sanon a été interrogé sur la même chose, rapporte Hindustan Times. L’actrice a déclaré qu’ils étaient tous fiers du film, comme l’a mentionné le réalisateur, Om Raut, dans sa note. Puisqu’il s’agit de notre histoire et qu’elle est réalisée sur une grande toile, elle doit être présentée de la meilleure façon possible, comme l’envisage le réalisateur.

Regardez le teaser d’Adipurush ici:

Kriti a défendu le teaser en disant qu’un teaser de 35 secondes avait une courte période. “Il y a beaucoup plus dans le film sur lequel il (Om) doit travailler et il a besoin de temps”, a déclaré Kriti. L’actrice a déclaré qu’ils veulent tous donner leur meilleur coup car c’est l’occasion de présenter notre histoire à l’échelle mondiale. L’actrice ajoute que pour que le film soit la meilleure expérience visuelle, Om Raut va donner tout son talent dont il a besoin. Elle a dit qu’il mettrait tous ses efforts à Adipurush car son cœur et son âme sont au bon endroit.

Délai d’Adipurush

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, Om Raut a annoncé que la vedette de Prabhas, Adipurush, sortira sur les écrans d’argent le 16 juin 2023. Depuis, la tendance est dans Entertainment News. Ce faisant, Om a ainsi informé les masses de sa décision de retravailler le film pour une meilleure expérience cinématographique.