Adipurush : Kriti Sanon parle de son rôle de Janaki ; exprime sa gratitude à Om Raut, ‘Très peu d’acteurs peuvent avoir cette opportunité…’

La bande-annonce tant attendue de Adipurush est enfin sorti et Kriti Sanon comme Janaki est une vision à voir. Avec son aura toujours aussi charmante, l’actrice principale gagne sa présence à l’écran. D’une élégance pure, de grâce et de pureté, l’actrice incarne le personnage de Janaki, comme si c’était fait sur mesure pour l’actrice. Depuis la sortie de la bande-annonce, elle a suscité beaucoup d’amour de partout alors que les internautes inondent constamment les médias sociaux de leurs louanges.

Kriti Sanon parle de son expérience de travail sur Adipurush

Alors que la bande-annonce est sortie avec un grand lancement, Kriti a été vue en train de parler de son sentiment de faire partie d’un tel rôle qui est un rêve pour de nombreux acteurs à jouer de leur vivant. Elle a déclaré: « Je suis très émue aujourd’hui, j’ai eu la chair de poule en regardant la bande-annonce parce que ce n’est pas seulement un film mais bien plus que cela. Ce que nous avons vécu en faisant ce film était spécial. »

Remerciant le réalisateur Om Raut, Kriti a déclaré: « Je tiens à remercier Om d’avoir cru en moi en tant que Janaki. Vous aviez confiance en moi que je pouvais jouer ce rôle car il y a très peu d’acteurs qui obtiennent un tel rôle dans leur vie. Je me sens très , très béni. » La bande-annonce d’Adipurush avec Prabhas est devenue virale dans l’actualité du divertissement.

Kriti Sanon s’ouvre sur le rôle de Janaki à Adipurush

Parlant de son personnage, Kriti a ajouté : « J’ai investi mon cœur et mon âme dans Janaki. J’avais une foi totale dans le rôle, mais pendant le tournage du film, j’ai commencé à en apprendre de plus en plus sur ce personnage. Elle est très pure, a un genre âme, un cœur aimant et un esprit fort. Dans mon affiche aussi, vous verrez, il y a de la douleur, mais il n’y a pas de peur en elle. C’était une énorme émotion pour moi. Nous sommes de simples humains, pardonnez-nous si nous avons faibli . »

Pendant ce temps, sur le front du travail, Outre Adipurush, l’actrice sera ensuite vue dans Ganapath, The Crew et Sans titre ensuite avec Shahid Kapoor.