Adipurush: Kriti Sanon parle de Prabhas et de ses yeux expressifs au milieu des rumeurs de rencontres, dit qu’elle ne peut imaginer que quelqu’un d’autre joue à Raghav

Prabhas a conquis les fans avec son look Ram dans Adipurush, et son Janaki approuve également que personne d’autre que lui n’aurait pu jouer le rôle de Raghav dans le film. Kriti Sanon fait l’éloge de sa co-star Prabhas, avec qui elle aurait été liée. Il y avait un fort bourdonnement d’entre eux étant dans une relation et parlant lentement, et leur histoire d’amour a commencé sur les plateaux de leur premier film Adipurush. Leur alchimie a attiré l’attention du public lorsque Kriti est apparu dans l’émission de Karan Johar et a immédiatement appelé Prabhas dans le jeu d’appels téléphoniques de célébrités « Hey Karan, c’est moi ». Plus tard, Varun Dhawan a également laissé un indice subtil sur Kriti sortant avec Prabhas lorsqu’il a déclaré dans l’émission lors des promotions de Bhediya que son petit ami tournait actuellement à Hyderabad.

Cependant, elle a ensuite réfuté toutes les nouvelles demandant aux gens de se détendre, et maintenant, une fois de plus, leur chimie attire les regards alors qu’ils sortent ensemble pour promouvoir le film. Dans sa dernière interaction avec le Times, Kriti a fait l’éloge de Prabhas et a expliqué à quel point il était facile pour elle de briser la glace avec lui car elle avait entendu dire qu’il était réservé.

Kriti Sanon appelle Prabhas respectueux.

L’actrice a déclaré: « J’avais entendu dire qu’il était réservé, et au début, il avait l’air timide. Mais il n’y avait pas beaucoup de glace à briser. J’ai juste commencé à parler de la façon dont mon premier film était un film Telugu et de la difficulté de agir dans une langue que je ne connais pas, puis il s’est ouvert et a commencé à parler. Il est incroyablement ancré, chaleureux et respectueux. Il a des yeux très expressifs et un comportement calme, et je ne pouvais pas imaginer que quelqu’un d’autre joue Raghav (son personnage dans Adipurush). »

Adipurush est sur le point de sortir le 16 juin 2023, et ce n’est que dans deux jours. Les fans sont ravis de voir cette belle Jodi à l’écran.